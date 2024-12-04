航運龍頭近4年收購逾4百艘二手船　走薄利多銷策略

▲地中海航運近4年已買進逾4百艘二手船。（圖／翻攝自MSC官網）

記者張佩芬／台北報導

根據知名航運諮詢公司Alphaliner數據，貨櫃船運龍頭地中海航運(MSC)2020年8月至今，已經購入超過400艘二手船。國內海運界高階指出，以近4年來的高運費水平，船越多的船公司賺越多，但是MSC多數艙位都包給攬貨公司，似乎走的是薄利多銷策略，該公司因為股票沒上市，沒人知道到底賺多少，但能成為全球最大貨櫃船公司，顯然還是賺得夠多。

根據Alphabliner在今年11月27日公布的統計表，全球貨櫃船公司運力100強中，地中海航運排名第一，共運營872艘船，總運力621.8萬箱(20呎櫃)，其中自有船舶578艘，租入船舶294艘，市佔率達到前所未有的20.1%。此外MSC還有新造船訂單131艘，總運力近193.2萬箱。

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陽明海運前董事長謝志堅指出，MSC早年船隊以二手船與租賃船居多，公司在全球各地業務多數透過代理行營運，較少自設子公司或分公司，攬貨業務也多數交給攬貨公司，在和業界模範生馬士基航運合組2M聯盟後，船期準確率提高，與馬士基在明年元月拆夥後，將單獨經營，需要足夠的船隊來維持原有營運網路，或許是該公司大量購買二手船與建造新船的原因。

MSC近期以5250萬美元收購了一艘可裝載8814箱的「NORTHERN JAGUAR」貨櫃船，Alphaliner介紹，這艘船是MSC自德國V Ships Hamburg手中購入的第五艘系列船舶，船隻由韓國大宇造船海洋(DSME)於2009年建造，該船目前租給馬士基航運，租期預計在2026年6月結束。而NORTHERN系列還有4艘船，是否由MSC買下待觀察。

MSC在近一個多月還收購了7艘貨櫃船，購入的二手船已達166萬箱，平均船齡20年，多數屬於非節能船。因為持續購入二手船，讓二手船價格也持續上漲。

大陸媒體分析，MSC在提升市場適應能力和增強抗風險能力方面表現突出，該公司的擴張戰略自新冠疫情期間啟動，充分體現了MSC在抓住市場機遇和謀求長期發展的能力。

國內業界高階則認為，MSC因為不是上市公司，營運彈性特別大，也沒有包袱，雖然二手船多數都是非節能船，但是除了歐洲，還有很多國家和地區的航線可以航行，二手船雖然油耗高，折舊攤提費用卻比新造船低許多，應該是有賺得比別人多。