擱淺野柳鈺輪已抽除近七成油料　剩油約4個工作天但須等好天氣

▲ 鈺洲啟航輪抽油作業需要等候好天氣。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

為化解擱淺於野柳的大陸籍鈺洲啟航輪油污染危機，航港局遵照交通部陳世凱部長指示，要求船東互保公司(P&I)委託的海事專業團隊在安全第一原則下，近期趁海象天候轉好之際，積極優先抽除污染風險最高的重油，目前已經抽除約七成油料，但因天候因素，像今天就因為風浪大無法抽油，估計要等到本月9日才能再抽油，剩餘油料估計僅需4-5個工作天，但等候好天氣可能要花上兩周時間。

航港局指出，抽油作業需克服冬季低溫環境下重油粘稠不易抽除情形，且油料放置在七個油櫃，平常航行時是要將油櫃的油抽到日用櫃，而這七個櫃都需要打孔抽油，航港局督促專業團隊強化相關設備以提高抽油效率，至昨(3)日中午12時累計已抽除197.7公噸餘油(含重油188.21公噸、柴油9.49公噸)，完成近7成餘油抽除工作。

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但因海象風浪轉趨增強，基於安全抽油團隊暫時停止作業，後續將備妥船機設備，待海象轉好期間隨時再次啟動抽油作業，以期早日抽除全部餘油，化解環境生態危機。

航港局表示，為因應多變的東北季風海象狀況及兼顧作業安全，抽油作業採分次分段方式執行，並要求專業團隊完成每次階段性抽油作業後，在撤離前要務必確實完成原有油櫃的通氣孔及新鑽作業孔洞的封堵作業，以避免海水湧入導致油污外洩的情形。

依照氣象署的海象預報，預計下次可抽油期間約為12月9、10日間，航港局將持續督促P&I保賠協會委託的專業團把握每次海象允許作業的期間，加速抽除進程，期能儘早完成290噸殘油抽除。

至船體與橋式機的移除，航港局已限期請船東及船體保險公司提出船貨移除計畫，俟其提出後將再會同相關單位審查，以賡續辦理船貨物移除作業，儘快恢復野柳地質景觀原貌並維護海洋生態環境與漁業資源。

航港局進一步說明，為降低抽油期間油污外洩造成污染的風險，已會同海保署、新北市政府及基隆市政府等單位完成海事專業團隊所提抽油計畫的審查作業，並完成除污船機整備及人員教育訓練，倘有污染情形發生，將立即運用攔油索、吸油棉、附油球與汲油器等防污、除污資材，控制污染範圍，同時迅速完成除污工作。

另該局除於現地會同海保署等單位成立前進指揮所，以即時掌握現場狀況外，並已要求專業團隊透過CCTV及無人機空拍密切掌握船況及周邊環境，亦要求P&I保險公司依照海保署規範，每日持續進行金山至瑞芳間長達38公里的海岸線巡查，並就金山、萬里、基隆及瑞芳等地16處漁港，以及野柳地質公園、大武崙沙灘與核二廠等地，每日檢查佈署於該等地點防污資材完妥，以利於第一時間有效因應油污外洩的緊急處置。

為維護野柳珍貴的地質生態與環境，航港局表示將持續遵照陳部長要求督促P&I保險公司及海事專業團隊積極辦理抽油作業，並每日邀集相關單位召開會議，緊盯殘油抽除進度，同時藉由岸際巡查、水質監測等監控作業，確實掌握現場環境，亦透過官網主動對外說明本案處置的各項進度，提供揭露相關訊息讓外界知悉。

目前抽油作業已順利展開，航港局將持續掌握海象條件，促請專業團隊加速抽油工作，期儘早將全數殘油抽除，徹底化解油污染危機。該輪從11月1日就開始準備抽油，但因天候因素進度緩慢。