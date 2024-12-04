南韓快閃戒嚴！外資：轉單AI優勢區域　台灣等4地受惠

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

南韓總統尹錫悅發動戒嚴迅速遭國會推翻，雖在6小時後解嚴，但美系外資並不買單，認為該國整體投資信心已受影響，加上北韓地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。

PGIM保德信亞太基金經理人曾訓億表示，南韓央行於本週一進行自2009年以來首次的連續降息，儘管南韓央行表示通膨已獲得一定程度控制，然而考量美國川普政府的關稅政策不確定性可能衝擊韓國出口市場，因此下修明年度經濟展望，由成長率2.1%下調至1.9%。

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曾訓億指出，此次緊急戒反映顯南韓政經局勢不穩，加上三星、海力士記憶體生產重心都在南韓，尤其高頻寬記憶體(HBM)為AI server標配，估計記憶體所受影響將比其他終端多，可能使競爭激烈的半導體產業出現轉單效應，如HBM的轉單效應可望使美光受惠，而智慧型手機訂單可能將流往中國品牌與Apple，同時將不利三星手機大廠與其晶片供應商高通。

至於本次戒嚴令對韓國的影響，曾訓億說明，南韓歷史至今共發生5次戒嚴令，本次6小時的戒嚴解除後，根據歷史經驗，可預期南韓政府有高機率推出相關穩定措施讓經濟和股市恢復穩定。

12月3日韓國戒嚴司令部晚間發布公告，宣佈戒嚴並動員軍隊鎮壓，隨後國會隨即開會投票，火速推翻緊急戒嚴令，並於今日凌晨宣布解除共6小時的戒嚴，同時取消部署軍隊，惟法人仍對韓國前景不抱樂觀。

不過，曾訓億也認為，在整體投資信心受影響下，韓國經濟前景能見度仍偏低，加上本來就不穩定的總體環境及北韓的地緣政治威脅，建議減持南韓曝險部位，轉向亞股中可受惠於轉單效應與AI優勢的台灣、印度，以及受惠內需的印尼和泰國。

