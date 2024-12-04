新勞長立院處女秀　洪申翰：下周公布北分署重啟調查報告

▲勞動部長洪申翰首次委員會報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者廖婕妤／台北報導

勞動部長洪申翰今（4）日赴立法院衛環委員會進行業務報告並備詢，這是洪首次以部長身分參與，會前受訪時他表示，北分署案正在進行重啟調查，下周就會公布重啟調查報告，且這份報告的召集人就是他，「我會對這份報告負責。」

洪申翰表示，目前重啟調查正在進行，也正在增加對北分署各階層員工的訪談，希望讓事件的完整性更高，掌握更多資訊，包括出勤資料等也進一步比對，因此會多花一點時間，下周會公布重啟調查的報告，這次調查小組的成員不一樣，「重啟的召集人就是我，我會對這份報告負責。」

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關於擔任部長後，設立的部長信箱跟專屬電話管道，洪申翰指出，陸續有接到蠻多部門基層同仁傳訊息到我的電話，或是公布的信箱，如果是跟北分署有關，會轉到調查小組參考，但有更多的是給範圍更大的提醒，這些提醒每一個都看得到，因此不會有所謂吃案的問題，但來源、細節不方便多說，這裡面內容只有我跟辦公室機要同仁看得到。

此外，勞動部2位次長仍懸缺中，洪申翰說，相關次長人選還在跟行政院討論，也希望盡快找到人選，讓很多工作盡速回到正軌。

至於就安基金爭議，洪申翰強調，上周上任後就有指示同仁針對合宜性做一輪檢視，確實有部分項目不合宜，因此已經指示同仁，關於個案跟機制性問題，如果是機制性問題，要補強的必須面對，也邀請相關專業的外部專家來給建議，不會迴避，但也不是每個媒體提出來的都有問題，如果有明確不法事證，要送政風檢調，也絕對不會迴避。