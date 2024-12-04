開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

▲2位幸運兒「開車加油」爽中1000萬大獎！（示意圖／ETtoday資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

財政部3日公布今年9-10月期統一發票大獎清冊清冊，千萬特別獎「28630525」共有21人幸運中獎。根據中獎清冊，有2名超級幸運兒「開車、騎車加油」就喜獲1000萬大獎，簡直好運爆棚！

今年9-10月期統一發票1000萬元特別獎中獎號碼為「28630525」，200萬元特獎中獎號碼「90028580」，3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「27435934」、「39666605」及「02550031」。財政部表示，本期統一發票領獎期限為今年12月6日至明年3月5日止，中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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翻開本期中獎清冊可見，本次加油站「1000萬特別獎」共開出2張。其中一位在「台中市烏日區建國路265號」的中油加油站，僅花費100元加油爽中大獎；另一位則在「屏東縣車城鄉中山路2號」的中油加油站，花費300元加油，同樣中得1000萬特別獎。

▲財政部公布9-10月統一發票大獎清冊，共有21人中獎 。（圖／翻攝財政部官網）

賦稅署提醒，9、10月期中獎統一發票領獎期間為113年12月6日至114年3月5日；中獎人使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅。

財政部賦稅署說明，民眾使用載具儲存雲端發票，且於開獎前未印出電子發票證明聯者，除可對統一發票號碼獎中獎號碼，亦可對雲端發票專屬獎號碼，有雙重對獎機會，如同時對中統一發票號碼獎號碼及雲端發票專屬獎號碼者，僅能領取1個獎項。