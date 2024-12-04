配息好揪心！00929規模急縮53億　00919叩關3000億

▲台股示意照。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

17檔台股ETF在本月除息，各投信公司公告配息行情左右相關標的規模，其中月月配始祖、復華台灣科技優息（00929）因配息急縮至0.05元創新低，該檔ETF總規模也明顯縮水逾53億元；季配型群益台灣精選高息（00919）則因為維持0.72元歷史高水位，宣布配息後隔日規模大增52.91億元，總規模來到2999.28億元，向3000億元叩關。

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《ETtoday新聞雲》盤點公告配息後規模落差，發現「季配型」如00919、大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、元大台灣高息低波（00713）等公告配息後總規模仍持續成長。

月配型產品中，除了富邦投信旗下富邦特選高股息30（00900）季改月配、富邦臺灣優質高息（00730）年配改月配；以及元大台灣價值高息（00940）與野村趨勢動能高息（00944）配息波動幅度不大，4檔規模都小幅成長。

不過包括00929、中信成長高股息（00934）、兆豐電子高息等權重（00943）、台新永續高息中小（00936）、群益科技高息成長（00946）規模都縮水，以00929在12月單日規模大減53.82億元最多，不過由於除息宣布前有買盤湧入等開獎，00929本月以來規模僅小減8.74億元，與00934相當。

00929因配息0.05元創史上新低，昨（3）日爆出116萬張交易量，刷新該檔標的掛牌成交量能紀錄，今（4）日午盤前成交量已逾31萬張，不過在買盤持續回補下股價數度翻紅，至11點半報每股17.79元，漲幅0.11%。