戒嚴之亂！南韓2網銀衰躺槍　一度「領到斷線」

▲南韓總統尹錫悅。（圖／路透）

記者陳瑩欣／台北報導

南韓總統尹錫悅12月3日晚間突然宣布戒嚴，引爆民眾恐慌，據當地媒體披露，Toss、Kakao Bank用戶當天凌晨遭遇暫時性連線延遲、服務中斷的情況，而在尹錫悅宣布解嚴後，相關業者都已正常使用該服務。

Toss今（4）日在官網上宣布系統已恢復，並表示「對於因外幣交易激增而暫停服務給您帶來的不便，我們深表歉意」。官方強調，所有透過Toss Bank外幣帳戶發生的外幣存取款交易（外幣詐騙、買賣、按匯率兌換韓元）均已於當天上午9點10分後實現正常化，提供服務。

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Kakao銀行沒有出現存取錯誤。但考慮到流量激增，「海外帳戶匯款服務」於當日中午12時20分至上午8時暫停。

戒嚴令宣布後，匯市瞬間跳水，韓元兌美元貶值一度將近3%，南韓5大銀行農協銀行、友利銀行、韓亞銀行、新韓銀行及KB國民銀行，相繼召開緊急應變會議因應。

《韓國中央日報》報導，韓國財政部長兼副總理崔相穆緊急與韓國央行行長李昌鏞、金融監督院院長李卜鉉、金融服務委員會主席Kim Byoung-hwan展開緊急會議等4大財經部門首長也緊急開會，確認流動性無虞。

南韓當地媒體《每日經濟》報導，為國內虛擬資產交易所Upbit提供韓元存款和提款服務的K-Bank也出現了暫時錯誤。

K-Bank包括外幣交易在內的整體服務使用沒有問題，但據了解，僅Upbit相關服務出現暫時性連線故障。這是因為要在Upbit上進行交易，您需要透過Upbit應用程式開設帳戶，連接K-Bank帳戶，然後進行存款和提款。

這歸因於韓國宣布戒嚴後虛擬資產價格大幅下跌，導致Upbit用戶數量大幅增加。戒嚴令發布後，Upbit 的 1 比特幣一度跌至 8800 萬韓元區間。