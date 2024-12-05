高雄「蛋黃中蛋黃區」房價4字頭　在地：買方不追價

▲鼓山、左營可說是目前北高房市的蛋黃區，尤其捷運巨蛋站至凹仔底站沿線，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

近10年高雄人口、商圈轉移到北高，鼓山、左營可說是目前北高房市的蛋黃區，尤其捷運巨蛋站至凹仔底站沿線，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，是不少民眾指名購屋區。專家表示，近期央行祭出信用管制，有別之前買家在4字頭積極追價，現階段量縮價穩，吸引自住客上車。

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永義房屋巨蛋文信店經理徐敏慈表示，北高百貨商場愈來愈多，不但有已開幕的漢神巨蛋、義享時尚廣場等百貨，接下來還有富邦BOT案的漢神3館將進駐，還會引進北高最缺乏的電影院等娛樂設施，吸引民眾目光。

▲捷運紅線巨蛋站到凹子底站之間的生活圈，生活機能可說相當完整。（圖／永義房屋巨蛋文信店提供）

徐敏慈表示，在捷運紅線巨蛋站到凹子底站之間的生活圈，生活機能可說相當完整，堪稱蛋黃中的蛋黃區，不論是捷運、百貨公司都有，還有具全國知名度的瑞豐夜市、學區、綠地等一應俱全，輕軌也已全線營運，區段發展性佳，因此購屋族群也相當多，未來百貨商場開幕後，除了增加就業機會外，也會帶動該區居住需求與逛街人潮。

▲有屋主看好該區店面未來的長期價值搶先卡位，不論是出租或轉售，都有升值空間。（圖／永義房屋巨蛋文信店提供）

部分透天店面，主要分布在裕誠路、華夏路，屋齡30年以上，總價2300~2500萬元，租客以零售產業居多，1~2樓月租金4~5萬元，也有屋主看好未來的長期價值搶先卡位，不論是出租或轉售，都有升值空間。

區域主力以2~3房、屋齡10年內大樓為主，單價落在38萬元上下，2房總價約1300萬元，3房總價1800~1900萬元，未來就算釋出轉手，也相當受歡迎。

▲永義房屋巨蛋文信店經理徐敏慈表示，相較前幾年買家勇於加價搶購，現階段民眾追價意願冷淡，且觀望房價下修，成交量整體出現量縮價穩。（圖／永義房屋巨蛋文信店提供）

尤其富邦BOT近期工程進度穩定，帶動周邊房價衝高，2房不含車位租金約2.3萬元，含車位月租金2.5~3萬元，空租期也短，租賃需求相當旺盛。

豪宅則分布在農16特區，屋齡15年內中古豪宅，房價以4字頭為主，相較前幾年北高受台積效應影響，買家勇於加價搶購，現階段民眾追價意願冷淡，且觀望房價下修，房價漲勢趨穩，且近期買氣受到央行信用管制限制，豪宅超過4000萬元貸款成數降到3成，成交量整體出現量縮價穩。

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