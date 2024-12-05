抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑　大井泵浦價差大

▲本周有2檔個股公開申購。（示意圖／記者湯興漢攝）



記者廖婕妤／台北報導

抽籤紅包又來了，本周共有2檔股票辦理公開申購，分別是易飛網（2734）及大井泵浦（6982），其中以大井泵浦（6982）價差逾萬元最高，抽中1張可賺約1.1萬元。

易飛網（2734）將辦理現金增資，今（5）日起至9日辦理公開申購，每股承銷價為23.5元，實際承銷張數為1275張，並於11日抽籤、19日撥券，每人可申購1張，以4日收盤價30.8元計，抽中可賺7300元，報酬率逾3成。

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易飛網今年前3季合併營收為12.61億元，合併稅後淨利為7617.1萬元，EPS為1.83元，已賺贏去年全年；累計今年前10月合併營收為16.38億元，年減8.69％。

泵浦大廠大井泵浦（6982）去年9月登錄興櫃，並將於12／18掛牌上櫃，明（6）日起至10日辦理公開申購，每股承銷價為51元，實際承銷張數為850張，並於12日抽籤、18日撥券，每人可申購1張，以4日收盤價62.4元計，抽中可賺11,400元，報酬率逾2成。

大井泵浦今年前3季累計合併營收為12.27億元，年增15.63%；營業毛利3.6億元，年增22.53%；毛利率30%；稅後淨利為0.94億元，年增45.05%，EPS為2.66元。累計今年前10月合併營收為13.41億元，年增16.04%。