快訊／台積電持平至1070　台股開盤上漲53點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以23308.29點開出，指數上漲52.96點，漲幅0.23％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1070元；鴻海（2317）上漲2元至203元；廣達（2382）上漲3.5元至297.5元；陽明（2609）下跌0.1元來到75.8元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.49元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲308.51點或0.69％，收在45014.04點；標準普爾500指數上漲36.61點或0.61％，收6086.49點；那斯達克指數上漲254.21點或1.3％，收在19735.12點；費城半導體指數上漲85.92點或1.71％，收5121.78點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 45014.04 ▲308.51 ▲0.69% S&P500 6086.49 ▲36.61 ▲0.61% NASDAQ 19735.12 ▲254.21 ▲1.3% 費城半導體指數 5121.78 ▲85.92 ▲1.71%

資料來源：證交所