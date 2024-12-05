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快訊／台積電持平至1070　台股開盤上漲53點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面收漲，台股今（5日）以23308.29點開出，指數上漲52.96點，漲幅0.23％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）維持平盤來到1070元；鴻海（2317）上漲2元至203元；廣達（2382）上漲3.5元至297.5元；陽明（2609）下跌0.1元來到75.8元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.49元。

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美股主要指數在前一交易日全面收漲，道瓊工業指數終場上漲308.51點或0.69％，收在45014.04點；標準普爾500指數上漲36.61點或0.61％，收6086.49點；那斯達克指數上漲254.21點或1.3％，收在19735.12點；費城半導體指數上漲85.92點或1.71％，收5121.78點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數45014.04▲308.51▲0.69%
S&P5006086.49▲36.61▲0.61%
NASDAQ19735.12▲254.21▲1.3%
費城半導體指數5121.78▲85.92▲1.71%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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