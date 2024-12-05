英特爾急尋新CEO　臨時執行長：新任人選有代工和業務能力

▲英特爾。（圖／路透）

記者高兆麟／綜合報導

根據外媒路透社報導，英特爾臨時執行長 David Zinsner 表示，英特爾的下一任執行長將擁有製造專業知識以及業務產品的經驗。

英特爾在前任執行長基辛格退休後，傳出已開始評估包括前董事會成員陳立武在內的少數外部人士，以接管這家陷入困境的晶片製造商。

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Zinsner對此則表示：「我猜測執行長將擁有代工和產品方面的一些能力。」他補充說，英特爾的核心策略仍然是完好無損的。

Zinsner 表示，英特爾10 月的收益報告中所提供的預測沒有變化，當時英特爾對其 PC 和伺服器業務的未來表示樂觀。

英特爾代工製造和供應鏈主管 Naga Chandrasekaran 表示，公司還需要進行重大的文化變革，才能成為成功的代工企業以及半導體業務。

今年迄今為止，英特爾股價已下跌超過 55%，因為英特爾在很大程度上錯過了人工智慧的繁榮，並落後於NVIDIA。英特爾上個月失去了在道瓊工業指數藍籌股的地位，被NVIDIA取代。

Chandrasekaran表示，儘管面臨困難和技術問題，英特爾在18A先進節點製造流程的進展符合預期，並且已經達到了幾個里程碑。他也指出：「現在這個製程上沒有什麼根本性的挑戰。它是關於克服剩餘的良率挑戰、缺陷密度挑戰。」

Chandrasekaran 補充道，英特爾計劃在明年上半年向客戶提供採用新製程製造的晶片樣品，並在下半年開始提高奧勒岡工廠的產量。

Zinsner 表示，英特爾的代工業務是基辛格扭虧為盈計畫的核心，到明年也將開始獲得更好的利潤，這主要受到 Lunar Lake 處理器的影響。

他更表示，代工廠將看到額外的成本降低和利潤率更高的晶圓組合，這應該會改善他們的業務。

