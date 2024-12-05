先探／謝金河：白馬與黑馬，價值與價格

前幾天與經濟部長郭智輝先生會晤，郭部長暢談他接任經濟部長半年的心得，他說這是他人生中完全不一樣的感受，在官場和在企業打拚的方法很不一樣，他對官僚體制的牽絆顯然很有感，這當中，他也提到他捲入雲豹能源股價波動的無奈。他說，他提到到菲律賓投資電廠，馬上有人指出雲豹已經先在菲律賓插旗，接著引發炒股說，也引出後來立法院調查他的財產申報爭議。

文／謝金河

前幾天與經濟部長郭智輝先生會晤，郭部長暢談他接任經濟部長半年的心得，他說這是他人生中完全不一樣的感受，在官場和在企業打拚的方法很不一樣，他對官僚體制的牽絆顯然很有感，這當中，他也提到他捲入雲豹能源股價波動的無奈。他說，他提到到菲律賓投資電廠，馬上有人指出雲豹已經先在菲律賓插旗，接著引發炒股說，也引出後來立法院調查他的財產申報爭議。

台積電優良供應商曝光

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其實雲豹最壯闊的漲勢是從今年六月開始，雲豹的高層在與記者餐聚時突然提到Nvidia的黃仁勳要向雲豹買綠電，這話一出，雲豹股價連續飆漲，從一二一元拉升到三三○元，雲豹這一漲，也把泓德能源激發上三一○．五元！郭部長很感嘆資本市場充滿捕風捉影的炒作，尤其是他最內行的半導體設備股，很多標榜台積電供應鏈，藉著產品打入台積電，股價立刻飆升。

其實這個禮拜，台積電才剛剛公布二四年優良供應商名單，這當中大家看到應用材料、科林（Lam Research）、科磊、東京威力科創、ASML、Sumco、村田、Disco、旭化成等國際大廠在其中，台灣入榜的只有辛耘、崇越石英、漢唐集成、東鋼鋼結構、李長榮及達欣工，真正在資本市場上市進榜的只有辛耘、漢唐與達欣工，但是打著產品進入台積電供應鏈的公司，股價不知跑到哪裡去了。

前些天，遇到上詮的高層，上詮前三季虧損一七○○萬，但股價跑到二五八元，上詮也是矽光子概念股，我問他說上詮真的有那麼大的爆發力？他告訴我說，上詮的產品少量送樣到台積電，真正有把握要到二六年才能看到比較顯著成果；我問他ＥＰＳ可以貢獻多少？他說可能二、三元左右，到目前為止，上詮前十個月營收十一．○六億，比去年同期小幅成長五．七％；獲利還沒有看到，但股價已經跑到二五八元，這個股價要能站得穩，恐怕要有十元的ＥＰＳ，但上詮何時才能交出ＥＰＳ十元的成績單？

比上詮更上一層樓的是華星光，十月營收已到三．二九億元，前十個月營收二七．三二億元，成長二○．二％，不過單季ＥＰＳ仍然沒有超過一元，前三季ＥＰＳ二．七一元，股價最高到二一九元，股價沒有上詮高，但營收是上詮的三倍，狀況好一些。

另一檔是光學股伯特光，市場傳聞產品打入台積電供應鏈，結果股價很快從一一六元大漲到二一八元，市場傳聞這個消息有半年之久，我注意到伯特光營收都沒有出現顯著變化，十月只有四八八○萬，前十月營收五．四二億，衰退二三．五％，第三季ＥＰＳ只有○．一九元，前三季淨利七四○○萬，ＥＰＳ一．九元，但股價跑到二一八元，算算本益比近一○○倍，如果純看財務報表，這個價格不具吸引力，二○○元以上的伯特光敢買的人，必須有很強大的內線才買得下。

內線炒作對產業發展不利

這種台積電供應鏈虛虛實實很難判斷，像二一年有人跟我說梭特打入台積電供應鏈，登錄興櫃，股價立刻衝到二一六元，後來好像又沒有下文，股價跌到三二元，今年又傳出梭特產品得到台積電驗證，股價又拉到一七六．五元，股價忽上忽下，不好捉摸。梭特在二一年股價大漲，ＥＰＳ達九．三二元，機台以IC、LED挑揀設備為主，又跨入AOI光學檢測，最早是晶呈科技的供應商，去年梭特出現負五．三五元的ＥＰＳ，公司已經連續三年虧損，但股價仍有一三○元，可以看出市場對梭特寄以厚望。

郭智輝語重心長地表示，台灣的供應鏈如果沒有深耕技術，只會淪為股票內線炒作，對產業發展很不利，這個情況有生技股為殷艦，這些年生技股充滿了資訊不對稱的炒作，很多生技股因為人為炒作股價大漲，後來主力揚長而去。很多生技股炒到天價，後來跌到難以想像的低，只是留下市場驚嘆及套牢散戶的哀鳴。（全文未完）

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