桃園購物節開跑　永慶桃區加盟四品牌挺市府、拚經濟

▲桃園市長張善政（右5）、奧運羽球金牌國手李洋（左6）於記者會上共同宣布今年最大獎項「1千萬元現金」。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

財經中心／綜合報導

「2024桃園購物節」開始了！桃園市政府配合「2025台灣燈會」活動，今年購物節將自12月1日起一路舉辦至114年2月28日止，永慶加盟四品牌桃區經管會與市政府攜手刺激消費，不僅大力協助推廣購物節活動，同時贊助20萬元現金以及價值20萬元的日系進口家電，讓民眾來桃園賞燈、吃喝、購物一站滿足，歡迎全台民眾一起到桃園「七桃」！

桃園市政府於11月29日舉辦桃園購物節記者會，桃園市長張善政、奧運羽球金牌國手李洋均出席為活動造勢。全台民眾只要取得在桃園市設立登記的實體店家或數位銷售通路所開出的發票，單筆金額滿300元，至「桃園購物節」官方網站註冊會員並登錄發票，即可得到1 組抽獎序號，單張發票最高上限可得600組抽獎序號。抽獎獎項包括最大獎1,000萬現金、百萬豪車、機車、機票等，總價近2,000萬元。活動詳情可至桃園購物節官方網站查詢。

▲永慶加盟四品牌桃區經管會贊助桃園購物節總價值逾40萬元獎項，邀請全台民眾一起來桃園玩。（圖／桃園市政府經濟發展局提供）

永慶房產集團旗下加盟四品牌為本次贊助企業，永慶不動產暨永義房屋經管會長李佳樺表示，我們集結桃園逾150家加盟店，共同贊助這次的活動，希望能協助市府活絡在地消費。購物節期間只要憑桃園市內任一間永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產加盟店開立的相關發票，都能參加抽獎，近年桃園發展快速，多項重大設施、交通建設逐步完善、就業機會增，打造出宜居城市，全台有置產或換屋需求的民眾可趁此機會，紮根桃園一圓成家夢。

▲永慶加盟四品牌桃區經管會動員桃園市150家店、2500名經紀人員推動購物節活動，促進地方經濟及產業發展。（圖／永慶房產集團提供）

有巢氏房屋桃區經管會長危挺山補充，永慶加盟四品牌這次贊助的獎項除了20萬元現金，還包括總價值逾20萬元的家電，像是SONY 65吋電視、HITACHI日本原裝變頻冰箱、水蒸氣烘烤微波爐等，只要是桃園市單筆消費金額滿300元以上的發票，都可以至購物節官網登錄參加抽獎；而永慶加盟四品牌加盟店開立的發票，則會由門市人員直接幫消費者上網登錄，省時又便利。

台慶不動產桃區經管會長許瑛哲則說，永慶加盟四品牌深耕在地，長期參與地方活動，從社區、學校到弱勢團體，都是我們支持的對象。這次也很高興能有機會與市政府合作，我們也動員桃園市150家加盟店、2,500名經紀人員，強力擴大購物節宣傳，一起帶動地方經濟、促進產業發展，也讓桃園市的魅力與優勢被全台民眾看見。