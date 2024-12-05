世芯-KY抱6交易日一張賺逾43萬被盯上　5檔千金股並列注意榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（5）日公告35檔注意股，其中5檔千金股入列，以IC設計股世芯-KY（3661）6個營業日收盤價差超過435元、換算一張抱6交易日海賺43.5萬元，引發市場熱議。

由於AWS（亞馬遜雲端服務公司）舉辦年度大會re:Invent 2024，展示新一代自研AI晶片「Trainium 3」由世芯-KY負責設計，且是AWS首款3奈米晶片，將在明年底推出，為世芯-KY在2026年的業績表現帶來想像空間，近期股價表現看俏。

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世芯-KY今日上漲230元或9.81%，以每股2575元作收，證交所表示，該公司最近6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達435元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，本益比已來到35.9倍，符合證交所列注意股公告要件，因此示警。

除了世芯-KY以外，同屬千金股的川湖（2059）今日收盈價來到1595元，證交所指出，該公司近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達205元，且今日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，因此同列注意股。

上市半導體股祥碩（5269）近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達325元，且今日收盤價1885元為最近六個營業日收盤價最高，同列注意股，祥碩本益比達40.56倍。

AES-KY則是因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.43%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達230元，今日以1030元作收、本益比46.04倍遭列注意股。

上櫃半導體設備廠弘塑（3131）今日收盤價1805元，本益比67.4倍，最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達230元，同列注意股。

除千金股以外，上市注意股還包括：凱美（2375）、立隆電（2472）、星通（3025）、科風（3043）、力銘（3593）、海華（3694）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、華冠（8101）。

至於上櫃注意股除了弘塑以外，另包括樺晟（3202）、錦明（3230）、矽瑪（3511）、西勝（3625）、聯光通（4903）、前鼎（4908）、新盛力（4931）、華星光（4979）、系統電（5309）、世紀（5314）、華容（5328）、創惟（6104）、九豪（6127）、信昌電（6173）、旺矽（6223）、精測（6510）、創威（6530）、順藥（6535）、金山電（8042）、立碁（8111）、天宇（8171）。