ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

世芯-KY抱6交易日一張賺逾43萬被盯上　5檔千金股並列注意榜

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意照。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

證交所、櫃買中心今（5）日公告35檔注意股，其中5檔千金股入列，以IC設計股世芯-KY（3661）6個營業日收盤價差超過435元、換算一張抱6交易日海賺43.5萬元，引發市場熱議。

由於AWS（亞馬遜雲端服務公司）舉辦年度大會re:Invent 2024，展示新一代自研AI晶片「Trainium 3」由世芯-KY負責設計，且是AWS首款3奈米晶片，將在明年底推出，為世芯-KY在2026年的業績表現帶來想像空間，近期股價表現看俏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

世芯-KY今日上漲230元或9.81%，以每股2575元作收，證交所表示，該公司最近6個營業日起迄2個營業日收盤價價差達435元，且當日收盤價為最近6個營業日收盤價最高，本益比已來到35.9倍，符合證交所列注意股公告要件，因此示警。

除了世芯-KY以外，同屬千金股的川湖（2059）今日收盈價來到1595元，證交所指出，該公司近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達205元，且今日收盤價為最近六個營業日收盤價最高，因此同列注意股。

上市半導體股祥碩（5269）近六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達325元，且今日收盤價1885元為最近六個營業日收盤價最高，同列注意股，祥碩本益比達40.56倍。

AES-KY則是因為最近六個營業日累積收盤價漲幅達26.43%，且六個營業日起迄兩個營業日收盤價價差達230元，今日以1030元作收、本益比46.04倍遭列注意股。

上櫃半導體設備廠弘塑（3131）今日收盤價1805元，本益比67.4倍，最近六個營業日(含當日)起迄兩個營業日之最後成交價價差達230元，同列注意股。

除千金股以外，上市注意股還包括：凱美（2375）、立隆電（2472）、星通（3025）、科風（3043）、力銘（3593）、海華（3694）、眾達-KY（4977）、統新（6426）、華冠（8101）。

至於上櫃注意股除了弘塑以外，另包括樺晟（3202）、錦明（3230）、矽瑪（3511）、西勝（3625）、聯光通（4903）、前鼎（4908）、新盛力（4931）、華星光（4979）、系統電（5309）、世紀（5314）、華容（5328）、創惟（6104）、九豪（6127）、信昌電（6173）、旺矽（6223）、精測（6510）、創威（6530）、順藥（6535）、金山電（8042）、立碁（8111）、天宇（8171）。

關鍵字： 股市證交所千金股IC設計AI晶片

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

13檔海外ETF創新高　00909、00757今年漲幅破5成

13檔海外ETF創新高　00909、00757今年漲幅破5成

美股搶搶滾，13檔海外ETF今（5）日各擁題材股價創新高，《ETtoday新聞雲》盤點這13檔標的今年來漲幅發現，以國泰數位支付（00909）漲幅超過61.04%表現最佳，統一FANG+（00757）也有逾5成以上報酬。

2024-12-05 18:01
聯電11月營收200.49億元、月減6.19％　居台股賣超第一大

聯電11月營收200.49億元、月減6.19％　居台股賣超第一大

晶圓代工大廠聯電（2303）今日公布11月營收，聯電11月營收為200.49億元，月減6.19％，但年增6.71％，聯電累計今年前11個月合併營收為2133.37億元，較去年同期成長約3.79％。

2024-12-05 17:38
憂川普加關稅　群光：客戶提前拉貨有助年底業績

憂川普加關稅　群光：客戶提前拉貨有助年底業績

受傳統季節性因素影響，群光今天公告11月營收新台幣86.3億元，年增5%，但月減7%，創下近4個月新低。不過群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂美國總統當選人川普可能的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到客戶加單需求，有助年底業績加分。

2024-12-05 17:08
大立光11月營收60.12億元　月減8%、年減11.4%

大立光11月營收60.12億元　月減8%、年減11.4%

手機鏡頭大廠大立光（3008）自行結算十一月合併營收為60.12億元，較上月營收衰退8%，較去年同期衰退11%；前十一月累計合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

2024-12-05 15:46
漢翔岡山廠傳認證過期　公司：審核中、不影響交貨

漢翔岡山廠傳認證過期　公司：審核中、不影響交貨

漢翔（2634）肩負國機國造的重責大任，今傳出位在岡山發動機廠產線NADCAP認證過期，導致交貨時程受到嚴重影響，但對此，漢翔發出聲明澄清，目前NADCAP尚在審核過程，發動機廠生產及交貨並不造成影響，亦不影響今年營收。

2024-12-05 17:46
廣越11月營收年增46％　訂單能見度到明年Q2

廣越11月營收年增46％　訂單能見度到明年Q2

羽絨衣代工廠廣越（4438）公告11月營收，單月合併營收為10.31億元，年增46％；累計今年前11月合併營收153.42億元，年減2.55％。

2024-12-05 15:55
快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

支付股龍頭連加網路（LINE Pay，股票代號7722）今（5）轉上市首日，不過因賣壓沈重，開盤15分鐘跌逾43元或8.5%，股價最低來到465元，不見新上市股常有的蜜月行情。

2024-12-05 09:18
抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑　大井泵浦價差大

抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑　大井泵浦價差大

抽籤紅包又來了，本周共有2檔股票辦理公開申購，分別是易飛網（2734）及大井泵浦（6982），其中以大井泵浦（6982）價差逾萬元最高，抽中1張可賺約1.1萬元。

2024-12-05 06:00
世芯-KY抱6交易日一張賺逾43萬被盯上　5檔千金股並列注意榜

世芯-KY抱6交易日一張賺逾43萬被盯上　5檔千金股並列注意榜

證交所、櫃買中心今（5）日公告35檔注意股，其中5檔千金股入列，以IC設計股世芯-KY（3661）6個營業日收盤價差超過435元、換算一張抱6交易日海賺43.5萬元，引發市場熱議。

2024-12-05 20:48
快訊／中租控股首次出手訂造3艘散裝船　擴大船舶出租業務

快訊／中租控股首次出手訂造3艘散裝船　擴大船舶出租業務

業界指出，台灣的中租控股旗下子公司近日向江蘇揚州的新大洋造船廠訂造兩艘6.4萬噸超輕便型散裝船，另向南通的象嶼海裝訂造1艘同型船，每艘造價約3500萬美元，預計2028年交船。該集團目前擁有的船隻，都是二手船。

2024-12-05 19:08

讀者迴響

熱門新聞

快訊／殺好大！LINE Pay上市首日重挫逾8.5%　中籤戶現賠4萬

開車加油「發票爽中1000萬」　獎落2縣市

美股創高！　00757成首檔最速達陣百元海外ETF

國泰世華銀行舉辦Cathay Run員工路跑　鼓勵同仁Run our way

快訊／比特幣衝破10萬美元！　川普提名阿特金接證交所主席利多加持

基辛格閃退　陸行之：最不想看到這4人救英特爾

航運龍頭近4年收購逾4百艘二手船　走薄利多銷策略

高雄「蛋黃中蛋黃區」房價4字頭　在地：買方不追價

00952首換股！增刪19檔　納廣達剔鴻海

抽中賺萬元！2檔申購陸續起跑　大井泵浦價差大

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

《拳上》統神放話「重拳超猛」　蹦闆反嗆4回合KO：拜託別棄權

瓊瑤最後聲明曝光　道別人間：我心翩然自如奔放快樂

北市議員遊南韓遇戒嚴！　直言「非常緊張的狀況」

瓊瑤遺體送抵二殯！　兒子悲痛現身相驗了

高雄旅行團碰上南韓戒嚴！　台灣遊客親曝仁川街頭情況

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366