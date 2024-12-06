3奈米晶片需求大增！2024 Q3全球晶圓代工營收　台積電貢獻93.2%、全球市占創新高64.9%

▲2024第三季全球晶圓代工營收，台積電貢獻93.2%、全球市占再創新高64.9%。（圖／翻攝童振源臉書，下同）

記者陳弘修／台北報導

根據TrendForce最新統計資料，今年第三季全球晶圓代工營收達到348.7億美元，打破疫情時的紀錄，比今年第二季增加29.1億美元、增長9.1%，主要原因是高價的3奈米晶片需求大幅增加。在第三季營收增長29.1億美元的部分，台積電的貢獻高達27.1億美元、貢獻度高達93.2%。

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駐新加坡大使童振源6日也透過臉書發文分享最新的晶圓代工廠資訊與觀察，他指出，今年第三季的全球十大晶圓代工廠營收的全球市占率總和為96.2%，全球十大晶圓代工廠排名與第二季相同，除了台積電與三星的變化比較明顯，其他晶圓代工廠的營收與全球市占率都變化不大。

在全球十大晶圓代工廠當中，台積電依然是一家獨霸，營收高達235.3億美元，比第二季增加27.1億美元、增長13.0%，全球市占率比第二季強勁增加2.6個百分點、達到歷史新高的64.9%，將其他晶圓代工廠遠遠甩在後面。

至於排名第二名的三星，第三季營收只剩下34億美元，比第二季明顯減少4.8億美元、衰退12.4%，全球市占率從第二季的11.5%大幅下降2.2個百分點到9.3%。

若以年度看，台積電營收的全球市占率不斷攀高，從2022年的55.4%提高到2023年的58.9%，再進一步提高到今年前三季的63.0%，總共提高7.6個百分點，而另外一家全球市占率增加的晶圓代工是中芯國際，從2022年的5.3%略為增加0.5個百分點到5.8%。

在全球市占率下降部分，最明顯的是三星，從2022年的16.0%下跌到2023年的12.0%，再下降到今年前三季的10.6%，共下降5.4個百分點。

相對地，聯電、格羅方德、華虹集團、力積電的全球市占率下降幅度也比較明顯。從2022年到今年前三季的全球市占率，聯電從6.8%下降1.4個百分點到5.4%、格羅方德從6.0%下降1.1個百分點到4.9%、華虹集團從3.1%下降0.9個百分點到2.2%，力積電從1.7%下降0.6個百分點到1.1%。

最後三家晶圓代工廠的全球市占率也都微幅降低0.2至0.3個百分點，高塔半導體從2022年的1.3%降到今年前三季的1.1%，世界先進從1.3%降到1.0%，晶合集成從1.3%降到0.9%。