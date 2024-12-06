馬士基12／15之後美國線運價不變　船公司月中漲價計畫恐落空

▲馬士基12月中之後運價沒漲，其他公司漲價計畫恐落空。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

超大型攬貨公司指出，美國線12月15日的每大箱(40呎櫃)調漲1500美元計畫恐怕會落空，因為在跨太平洋航線市占率名列第二的馬士基航運，網站上列的12月15日之後運價，美西線維持每大箱3200美元，美東4100-4200美元，沒有上調。

這家超大攬貨公司指出，這一周美國線貨載未見增加，反而減少了些，市場進入正常淡季狀況，大陸市場雖有些避高關稅的搶運貨，但是並沒有讓運價起來，馬士基顯然沒有看好高關稅與美東罷工可能，因此網上列的運價沒動，馬士基不漲，調漲機會就很低。馬士基現在都是在網上賣艙位，不透過攬貨公司攬貨，但是攬貨公司都會上網尋找有沒有低廉的運價。

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昨(5)晚德魯里貨櫃運價綜合指數(WCI)上漲6%，但都是靠歐洲與地中海航線的高漲幅，美西線運價下跌12%，美東持平。上周五的上海航交易所貨櫃運價指數(SCFI)歐洲線大漲，但是上周四WCI歐美線運價都是小幅下跌，顯示WCI的運價反應較慢，估計是調查方式或接受申報方式不同，另SCFI是官方組織，WCI是民間機構。

WCI昨晚公布每大箱(40呎櫃)運價3533美元，比 2021年9月的10,377美元低66%，但比2019年疫情前的平均1420美元高出149%。年初至今的平均綜合指數為每大箱3958美元，比10年平均水準2854美元高出1104美元（因2020-22年的特殊 Covid時期而膨脹）。

從上海到熱那亞的運費飆升了22%，即每大箱上漲1006美元至5496美元，從上海到鹿特丹的運費飆升了19%，每大箱上漲778美元至4775美元。從紐約到鹿特丹的運費小幅上漲2% 或18美元，至每大箱807美元，而從上海到洛杉磯的運費下跌12%或每大箱531美元，至3719美元。

從鹿特丹到上海和鹿特丹到紐約的費率分別下降了1%至每大箱514美元和2649美元，而從洛杉磯到上海和上海到紐約的費率則保持穩定。德魯里預估，由於明年1月中美東港口罷工可能迫在眉睫，罷工開始前託運人急於發貨，未來一周跨太平洋航線的費率將上調。

不過攬貨公司指出，現在出貨已經不保證能在1月中旬前運抵美東，多數想搶運的貨應該是本周之前就已安排。