台股本周大漲930點！化解弱勢窘境　留意財報空窗期

▲台股本月首周大反彈。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台股指數昨（6） 日開高收黑，終場小跌74.67點，指數收在23193.27點，但無損本周台股強勢反彈，全周加權指數大漲930.77點，周線漲幅4.18%，法人指出，本周大舉反彈，化解之前弱勢窘境，由於12月一向為財報空窗期，選股上有實質營運表現做後盾。

在法人資金動向上，隨著指數上漲，外資與自營商中止連續賣超，反手回補台股，外資本周買超761.11億元，自營商買超66.97億元，反而是投信法人中斷連續27周買超態勢，本周小幅調節13.69億元，三大法人合計買超814.39億元。



PGIM保德信中小型股基金經理人杜欣霈表示，本周台股大舉反彈，化解之前台股弱勢窘境，且目前市場對於2025年台股企業評價與獲利能力預估值持續上修，有實質營運表現做後盾，且12月一向為財報空窗期，根據歷史經驗，12月月線收漲機率高，至年底前台股仍有表現空間。



至於南韓可能實施二次戒嚴對台股的影響，杜欣霈認為，目前情勢變化迅速，國際廠商也在持續觀察，預期短線對台股的轉單效應有限，除非未來事件嚴重性再度上升，甚至北韓出現動作，才將進一步影響供應鏈廠商的動向，惟韓國股市近期震盪在所難免。



杜欣霈分析，反而要留意目前韓國最大工會表示國內將無限期罷工，對韓國產業影響衝擊更為立即，特別是有時間壓力的客戶有機會將訂單轉至台灣，但整體而言仍尚屬短期效應，中長線韓國政治事件影響是否造成外資與訂單的流失，仍需持續觀察。



至於美國政府對中國祭出新一波晶片出口禁令，實際對台廠影響不大，杜欣霈指出，反而目前市場傳出輝達將攜手晶圓龍頭大廠等供應鏈，提前啟動下一世代Rubin平台晶片開發，可望提前半年讓新世代晶片問世，預期新的平台晶片有助於晶圓龍頭大廠持續暢旺，以及相關AI供應鏈廠維持成長態勢，股價長線正向看待。



眼見明年台股企業獲利穩健成長，且中小型股輪漲趨勢有望啟動，杜欣霈認為，可擇機佈局明年具有成長或復甦契機之科技類股，包括伺服器、散熱零組件、光通訊、邊緣運算相關、規格升級IC設計等，其中不少中小型股為零組件相關，傳產族群則可聚焦汽車零組件、半導體級特化、紡織製鞋、重電等。

