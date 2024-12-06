AI護身！神達股價再衝90元攀新高　居台股人氣王

▲神達電腦總部外觀。（圖／記者湯興漢攝）

記者巫彩蓮／台北報導

神達控股（3706）除AI伺服器布局有所斬獲之外，旗下神達數位明（2025）年營收可望有兩位數百分比增長，並計劃申請興櫃，營運利多消息不斷，今（6）日股價開高走高，創下92.9元新高價位，截至10點半左右成交量逼近11萬張，交投熱絡，早盤也一度居台股人氣王。

神達AI布局進入收割，旗下雲端伺服器子公司神雲科技與美國夥伴合作，配合出貨 GB200 NVL72 整機櫃，同時產品線擴增至MGX 產品線，加上超微MI325X的AI伺服器也是明年重點產品，神達的經營階層在日前法說會中預期，明年基本上還是「非常樂觀的一年」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，旗下神達數位在智慧移動、智慧車載資通訊系統、智慧物聯網等3大領域的業績前景樂觀，明年營收可望雙位數百分比成長空間，預計後續將進一步邁入資本市場，按照計劃提出興櫃申請。

神達股價自11月初45.7元起漲，11月1日到12月5日，三大法人均站在買方，外資買盤最為積極，一個多月掃貨10.3萬張，投信買超2.7萬張，自營商買超7676張，三大法人合計買超13.8萬張，股價滾量上攻到今天92.9元新高價，波段漲幅達1倍之多，12月3日也被證交所列為注意股票。

