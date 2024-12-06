老鳥霸凌員工被Fire「還討年終+分紅」！486開大絕　對方秒道歉

▲「486先生」陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）



記者施怡妏／綜合報導

知名電商企業家486先生陳延昶昨（5日）突發文自爆，之前有一名老鳥霸凌新來的同事，了解狀況後火速將對方資遣，「錢算一算當場叫他滾蛋」，沒想到員工不接受資遣，還想索取年終獎金及公司獲利分紅，還放話「隔天會繼續來上班」，於是他做了1舉動，對方立刻道歉，「反正給臉不要臉，那就來吧」。

陳延昶在臉書發文，分享公司老鳥霸凌事件的後續，當時正值年底，老鳥被資遣當天，回家後居然還跟他討年終跟分紅，並說隔天仍會去上班，「他都沒想到他觸犯的是刑法，我其實大可一塊錢資遣費都不用給他，直接開除，但我這個人就是心軟，我還是看在他在公司的幾年的努力，所以想說最後好聚好散。」

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陳延昶表示，經營公司這13年以來，有十六七位員工因各種原因被開除，包括霸凌同事、工作怠惰、假打卡等，「我絕對不允許我的公司有任何一個人不努力，打混摸魚亂七八糟品性不良。」

▲員工討分紅+年終。（圖／翻攝自陳延昶FB）



看到老鳥說隔天還要來上班，他不禁笑了，請同事一個錄影一個直播，並通知民有派出所警員，將老鳥進公司所有的言行直播在粉絲團，同時錄影下來之後還可以剪輯成一個精華篇。同時他也傳了職場霸凌的新聞給對方，告知事情的嚴重性。

接著，陳延昶通知了被霸凌過的人，「請他們每個月一個人去警局對他提出告訴，也就是說在接下來的幾個月當中他每個月都要跑警局寫筆錄，然後他去地檢署開庭，這接著還要跑法院。反正惹毛了我，反正給臉不要臉，那就來吧。」

老鳥看完後，隔天立即傳訊息道歉。事件發生後，陳延昶要求大家同仁要正視霸凌事件，並且同仁彼此講話要注意禮貌，「因為我發現，許多言語的霸凌都是從講話沒有禮貌開始，這些年來我也曾經很不高興的糾正過一次同仁講話沒有禮貌的事情，你想要你的公司是怎樣，你就必須要去維持維護。」