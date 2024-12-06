郭智輝看好川普上台我國無人機、AI與機器人商機　不會讓業者單打獨鬥

▲經濟部長郭智輝在輸出入相關同業公會演講，聚焦中美貿易戰下台灣應對策略。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台報導

中華民國輸出入相關同業公會聯誼會今(6)日邀請經濟部長郭智輝做「布局全球，打造經濟日不落國」專題演講，郭智輝聚焦中美貿易戰下台灣應對策略，表示現在等中美出招再決定後面要怎麼做，他認為台灣有非常好的機會，尤其是在無人機、機器人與AI方面。

他指出，無人機估計到2030年有300億美元商機，因為川普的去中國化，6年後台灣有機會拿到其中200億美元商機，約6500億新台幣。另機器人是人類的好幫手，也是非常大的市場。

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▲左起桃園市進出口公會理事長莊堯安、輸出入聯誼會會長暨台北進出口公會理事長黃教漳、經濟部部長郭智輝、經濟部國際貿易署副署長劉威廉、台北市進出口公會秘書長黃文榮在演講會上合影。（圖／記者張佩芬攝）

在AI應用方面，現在AI沒有感情，但是已經提供很大助益，像他要到婚禮致賀詞，沒空寫賀詞，設定情境問ChatGPT就有一大堆賀詞可挑選；例如也可以用AI開模具；要鑽地熱，可以透過AI虛擬可能碰到的狀況，這些應用都可節省成本，建議業者都要學習生成式AI。

台灣發展AI需要充足電力，政府準備開發地熱，也在地下四千公尺尋找地熱，目前根據規劃已在宜蘭開井。政府另外也要推廣民眾用節能的電器、空調等。

郭智輝表示，政府不會放任業者單打獨鬥，會是整個產業鏈一起到國外發展，就像現在台積電到美國、日本與德國設廠一樣，才能降低成本，也會爭取避免雙重課稅，此外也建議業者不要再買中國的零組件、材料，以免貨品輸到美國被課高關稅。

▲輸出入聯誼會會長暨台北進出口公會理事長黃教漳致贈感謝狀給經濟部長郭智輝。（圖／公會提供）

4年後如果台灣人均GTP達到4萬美元，大家收入提高，最需要的就是運動產業，台灣人70%是亞健康，最需要的就是透過運動改善健康，他認為運動與文化是未來台灣很重要的產業。