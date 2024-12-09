快訊／台積電漲5元至1070　台股開盤上漲95點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（9日）以23287.79點開出，指數上漲94.52點，漲幅0.41％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1070元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；廣達（2382）上漲2.5元至299.5元；陽明（2609）上漲2.9元來到78.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌123.19點或0.28％，收在44642.52點；標準普爾500指數上漲15.16點或0.25％，收6090.27點；那斯達克指數上漲159.05點或0.81％，收在19859.77點；費城半導體指數上漲34.93點或0.69％，收5061.3點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44642.52 ▼123.19 ▼0.28% S&P500 6090.27 ▲15.16 ▲0.25% NASDAQ 19859.77 ▲159.05 ▲0.81% 費城半導體指數 5061.3 ▲34.93 ▲0.69%

資料來源：證交所