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快訊／台積電漲5元至1070　台股開盤上漲95點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（9日）以23287.79點開出，指數上漲94.52點，漲幅0.41％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1070元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；廣達（2382）上漲2.5元至299.5元；陽明（2609）上漲2.9元來到78.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌123.19點或0.28％，收在44642.52點；標準普爾500指數上漲15.16點或0.25％，收6090.27點；那斯達克指數上漲159.05點或0.81％，收在19859.77點；費城半導體指數上漲34.93點或0.69％，收5061.3點。



美股主要指數收盤表現

項目指數漲跌幅度
道瓊指數44642.52▼123.19▼0.28%
S&P5006090.27▲15.16▲0.25%
NASDAQ19859.77▲159.05▲0.81%
費城半導體指數5061.3▲34.93▲0.69%

資料來源：證交所

關鍵字： 台股加權指數台積電大立光鴻海美股

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