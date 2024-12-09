快訊／台積電漲5元至1070　台股開盤上漲95點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（9日）以23287.79點開出，指數上漲94.52點，漲幅0.41％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1070元，漲幅0.47％；鴻海（2317）上漲0.5元至198.5元；廣達（2382）上漲2.5元至299.5元；陽明（2609）上漲2.9元來到78.5元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.51元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌123.19點或0.28％，收在44642.52點；標準普爾500指數上漲15.16點或0.25％，收6090.27點；那斯達克指數上漲159.05點或0.81％，收在19859.77點；費城半導體指數上漲34.93點或0.69％，收5061.3點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|44642.52
|▼123.19
|▼0.28%
|S&P500
|6090.27
|▲15.16
|▲0.25%
|NASDAQ
|19859.77
|▲159.05
|▲0.81%
|費城半導體指數
|5061.3
|▲34.93
|▲0.69%
資料來源：證交所
讀者迴響