IP與自媒體雙軌並行！捷迪實業揮軍星馬　首張迪士尼小家電禮贈品訂單破千萬

▲捷迪實業揮軍星馬，首張迪士尼小家電禮贈品訂單破千萬。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）



記者陳弘修／台北報導

捷迪實業Jedi憑藉多年來在台灣禮贈品市場的領先地位，成功與迪士尼、三麗鷗、寶可夢及LINE等知名IP品牌合作，並屢創銷售佳績。捷迪執行長陳淑蕙表示，公司在今年加速布局進軍潛力巨大的東南亞市場後，已於新加坡市場取得亮眼成績，目前正積極推動馬來西亞計畫，為公司業績與品牌國際化注入新動能。

從郵購市場崛起的捷迪實業（Jedi Design）成立於2003年，在禮贈品界是目前唯一在桃園市平鎮區設置有500坪物流倉儲的設計規劃公司，舉凡超商、銀行活動禮品、信用卡禮、企業專屬禮品，到明星專屬商品，都可以看到捷迪的身影。擁有台灣迪士尼全系列小家電授權的捷迪，更曾經在疫情期間以米奇鍋具商品創下8分鐘銷售業績達新台幣1500萬元的紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於成功進軍東南亞，陳淑蕙表示，今年已在新加坡超市獲得集點迪士尼小家電的長期訂單，同時也與當地的Esso加油站合作，第一筆贈品訂單金額達千萬。新加坡消費市場的品牌需求與迪士尼的影響力相輔相成，捷迪初試啼聲也意味著產品設計與供應鏈管理能力在獲得高度認可。

在前進馬來西亞部分，陳淑蕙也指出，捷迪已經蓄勢待發，不僅計畫為當地提供符合清真認證的產品，並將迪士尼3C產品與當地200家通路合作夥伴結合，還將結合在地資源，例如，物流、金流及通路網絡，為台灣品牌在海外開疆闢土提供全面支援。陳淑蕙強調，「我們期望在明年2月帶領台灣企業落地馬來西亞，這不僅是對捷迪品牌的拓展，更是對台灣設計與創意實力的國際化驗證。」

▲陳淑蕙自己站上第一線分享自媒體的影響力。

陳淑蕙表示，雖然2024年台灣零售業面臨普遍下滑，但捷迪在禮贈品市場的表現可圈可點，業績逆勢成長30%，主要原因是很多大企業都會透過禮贈品來吸引消費者購買，「捷迪有迪士尼、三麗歐跟寶可夢、Line 各種IP品牌，透過提供禮品客製化解決方案，與台灣各大企業的需求，才能維持長期及穩定的合作。」

展望2025，陳淑蕙認為，大家都不是很看好景氣，但景氣不佳的時候，禮贈品反而成為吸引消費者的重要工具，藉由高質量的禮贈品促銷的同時，也能繼續維持品牌影響力。

陳淑蕙也透露，捷迪正積極尋求更多IP品牌授權機會，進一步強化產品多元化與設計創新，積極拓展更多海外潛力市場，「我們的目標是以強大的供應鏈與設計團隊，結合多元IP授權產品，打開更多國際市場，朝百億企業的藍圖邁進。」

除了立足台灣與前進東南的禮贈品市場業務擴展，捷迪近來也以自媒體為核心，成立「宇宙門學院」，由子公司《加一網科技》主導，提供短影片製作、私域運營、AI全方位客服系統等服務，希冀透過創業者分享實戰經驗、老闆傳授銷售心法的方式，結合自媒體影響力，打造「天地人網」的新商模。

「在自媒體時代，如果企業老闆不代言，那就是讓不專業的人替你發聲。」陳淑蕙表示，品牌必須掌握話語權，她自己站上第一線，透過自媒體的傳播，前進東南亞市場，就是最好的見證，而這也是為什麼宇宙門學院首場課程就吸引來自餐飲業龍頭、高奢旅遊及美妝零售巨頭的企業主參與，並引發許多有興趣者主動來詢問是否能投資加一網的主要原因。她也期許宇宙門學院未來將持續結合捷迪的商業資源與教育創新模式，打造新型品牌生態圈，並進一步推動捷迪在品牌資源整合、設計創新與多元市場的佈局。