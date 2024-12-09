張忠謀超嚴謹！蔡英文爆料　「他不知情下退了我的稿」

記者高兆麟／台北報導

前總統蔡英文今（9）日出席台積電創辦人張忠謀新書發表會致詞，其中談及張忠謀6度代表台灣擔任APEC領袖代表，次次達成任務，但蔡英文爆料說：「最後一次代表發言稿我也參與其中，他不知道下，退了我們的稿。」

蔡英文致詞時指出，很少看到有人這樣出書，尤其是自傳，先出版上冊，等26年才出下冊，不論是自傳、或是台積電的股票，都是值得等待。他從2018年退休以後親自寫了這本自傳，讓人佩服Morris（張忠謀）的毅力。

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「Morris的中文比我想像的，甚至比我自己還要好，我看完自傳非常佩服他中英文語用自如的功力。」蔡英文表示，這本自傳也讓我們看到一個年輕人在變動的年代和不同文化成長。

蔡英文認為，學理工和法律人比，形容詞不多，Morris講話更直接、沒有迂迴，沒有修飾的言詞，書裡面沒有用形容詞在人和事，下冊第17頁如何形容夫人的風華



蔡英文說：「我跟Morris（張忠謀）從不認識到有些磨擦，到一起有智慧的完成一些任務，其中除了榮幸還有很多感激。」蔡英文表示，「他願意代表我和台灣出任APEC領袖會議，還出任6次，每次都會問清楚任務，回來也會說明達成結果。」

「去年是他最後一次接受領袖代表任務，他對稿子要求很高，鑑於前幾次的經驗，我請幕僚提早準備，因為是最後一次，我還是親自參與撰寫，結果稿子到他手上，還是被退稿。」蔡英文幽默表示：「當然他不知道我參與其中，不然他會客氣一點。」