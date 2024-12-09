兩度邀黃仁勳加入遭拒　張忠謀：就算有興趣「關鍵問題也很多」

▲台積電創辦人忠謀。（圖／記者湯興漢攝）

記者高兆麟／綜合報導

台積電創辦人張忠謀自傳今日舉行全球唯一場次新書發表會，張忠謀針對曾邀請黃仁勳加入台積電時也表示，黃仁勳的品格、視野、專業都是他的特質，但就算當時他當時有興趣，其實問題還是很多，光是不能讓他保留NVIDIA股票就是問題。

張忠謀說，雖然外面說有兩次邀請黃仁勳來台積電，其實這兩次只隔幾個禮拜，所以只能說是一次，至於特質，無論是他的品格、他的視野、他的專業都是，他是做第二代半導體的，第一代的是怎麼做IC，第二代是主要做電腦科學，他們是想怎麼設計，你也可以說他是第三代，但這都是電腦科學。

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至於黃仁勳的的特質，張忠謀說，他們已經認識幾十年，都很佩服他，但當時問他，他沒有興趣，他還有工作，我也是經過他同意，才把這段放到自傳。

張忠謀回顧，即使黃仁勳那時候2013年表示有興趣，他要過的關也不少，他是有NVIDIA 7.5％股權的，那他對公司應該是有責任的，即使他可以走掉，但那些股權，台積電也不能讓他保留，因為這樣他當台積電執行長，他就會偏袒，而他自己是沒有任何重要客戶的股票的，總之這個問題是蠻多的。

至於三星，張忠謀說，「不知道的魔鬼比知道的更險惡」，他的意思是，本來三星的社長，要做記憶體，你自己做不來就合作，但跟他合作，恐怕也不太好，直到現在他還是覺得這樣。

至於三星現在這樣，關鍵是否在決策錯誤，張忠謀說，這點他不清楚，他只知道他們好像是有技術的問題，不是策略。

由於自傳只寫到2018年退休，外界也好奇，是否會有第三冊，張忠謀笑說，沒有第三冊，退休就退休了，台積電自從他退休後，有新的地緣政治問題，對這點雖然也有意見，但他不越俎代庖，既然如此那又何必寫，他沒有那個作家夢。