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國泰世華勇奪《The Banker》「台灣最佳銀行」殊榮　2024年囊括海內外近百座獎項

▲▼國泰世華,台灣最佳銀行,The Banker,數位,智能。（圖／業者提供）

▲國泰世華銀行獲《The Banker》「台灣最佳銀行」殊榮，2024年共囊括海內外近百座獎項，朝首屈一指的亞洲區域性銀行目標邁進。（圖／國泰世華銀行提供）

財經中心／綜合報導

國泰世華銀行以客戶為中心，致力於提供全方位的金融產品與服務，2024年不僅締造亮眼獲利表現，更於海內外榮獲近百座獎項肯定，涵蓋財富管理、數位創新、永續金融、海外業務、社會公益及設計等領域。英國《金融時報》集團旗下權威媒體《The Banker》銀行家雜誌，日前公布被譽爲銀行業年度最高榮譽的「年度最佳銀行」 （Bank of the Year）名單，國泰世華憑藉健全的經營體質及穩健表現，榮獲2024年「台灣年度最佳銀行」殊榮。

國泰世華銀行總經理李偉正表示：「近年全球政經局勢受貨幣政策分歧與地緣政治風險影響而充滿不確定性。國泰世華秉持客戶為中心的理念，運用數位智能科技打造一站式金融體驗，除了提升客戶滿意度外，2024年更創下歷史新高的獲利表現。國泰世華將持續以「數位」和「智能」作為兩大驅動力，憑藉強健的經營體質迎接未來的挑戰與機會，朝亞洲首屈一指的區域型銀行目標邁進。」

國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，旗下數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」為理念，串聯CUBE卡與CUBE App，讓卡友可依據消費習慣自由切換最適合自己的專屬優惠，目前CUBE卡友逾600萬人，數位用戶更突破750萬，每月數位登入次數超過4,500萬次。CUBE App作為串聯集團數位服務的一站式金融平台，今年也榮獲多項國際大獎，包括《亞洲銀行與財金》雜誌「台灣年度最佳數位服務創新獎」、《財資雜誌》「最佳行動銀行應用程式」、《亞洲銀行家》「台灣最佳行動銀行服務」、《Euromoney》「台灣最佳數位銀行」。此外，CUBE的極簡美學設計與用戶體驗，更在今年榮獲全球最具代表性的四大設計獎項之一的「Good Design Award」。

《The Banker》銀行家雜誌表示，國泰世華打破傳統權益回饋模式，推出可讓客戶天天自主隨選權益方案的CUBE信用卡，深受客戶歡迎，也帶動信用卡手續費收入年成長超過3成。此外，國泰世華致力於拓展其於亞洲的影響力，不僅2023年成為首家在柬埔寨推出數位帳戶「CUBC mBanking App行動網銀」的台資銀行，2024年亦在越南推出最快30分鐘即可核貸的數位信貸服務平台 「CUB Vietnam App」，成功提供客戶流暢便捷的數位服務體驗。

國泰世華銀行多年來積極拓展海外市場，於東協十國中九國設有據點，共計232個海內外服務點，是國內銀行於東南亞地區佈點最廣者。除了傳統分行經營方式外，亦建置全球企業網路銀行服務企業客戶，並從當地民眾日常生活最密切的金融需求開始，跨足當地消金市場。今年除了於越南推出的數位信貸服務平台 CUB Vietnam App，成功打進當地數位消金市場，2023年於柬埔寨推出的「CUBC mBanking App行動網銀」也同時獲得《全球金融雜誌》「亞洲最佳消費數位銀行（柬埔寨）」肯定。

作為台灣民營銀行的領導品牌，國泰世華不僅在數位發展及海外拓展獲得《The Banker》的高度評價，在財富管理、雲端進程與社會公益領域亦贏得多項國際大獎，包括《財資雜誌》的「台灣最佳財富管理」及「台灣最佳私人銀行」雙殊榮，以及《國際零售銀行家》等權威機構對國泰世華上雲工程的肯定。

展望未來，國泰世華銀行將以永續發展為核心目標，優先考量客戶需求與社會責任，結合數位與數據基礎建設，持續提供更便捷、更全面的金融服務。同時，深化作為台灣銀行業領頭羊的影響力，推動台灣金融業的永續成長。
 

關鍵字： 國泰世華台灣最佳銀行The Banker數位智能

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