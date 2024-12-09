增提外匯準備金新光金11月虧逾6億　12家金控前11月中信金暫居冠

▲新光金外觀圖。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者巫彩蓮／台北報導

金控股11月獲利陸續出爐，已公布12家金控公司累計前11月稅後獲利3177.04億元，年增率4成，11月雖然新台幣兌美元貶值，新光金增提外匯準備金29億元，造成單月虧損6.16億元，累計前11月稅後獲利194億元，EPS 1.2元，當中中信金（2891）以683.27億元，EPS 3.45元暫時居冠。

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新台幣兌美元從10月底32.031元貶值到11月底32.475元，貶值4.26角，雖然有匯兌利益，但新光金增提29億元外匯準備金，導致匯兌利益挹注縮小，總體外匯準備金上升到230億元，新光金表示，伺機向主管機關申請外匯準備金新制，預計約可再增加約百億外匯準備金

除了提列外匯準備金之外，11月台股較為震盪，未積極實現資本利得，也是轉為虧損另一個原因，儘管11月轉為虧損，受惠於競賽月，單月新契約保費達百億元，累計前11月初年度保費為529億元，年增5成，外幣保單動能強勁，銷售金額達338億元，占初年度保費比重63.9%。

已公布12家獲利金控，中信金11月份單月稅後盈餘為49.38億元，累計前11月合併稅後盈餘683.27億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.45元，暫居12家金控之首。

子公司中信銀累計前11月稅後獲利450.6億元，較去年同期成長16%，創歷年同期新高；台灣人壽累計前11月稅後獲利219.12億，較去年同期大幅成長58%，主要來自處分股票及基金等之資本利得。

