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華航砸130億元改艙15架A350客機　2027年起上線派飛

▲華航與空巴簽約改艙15架A350。（圖／記者廖婕妤攝）

▲華航與空巴簽約改艙15架A350。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

華航（2610）為A350主要營運的航空公司之一，宣布委託空中巴士（Airbus）進行15架A350改艙工程整合與技術服務，安裝豪華商務艙、豪華經濟艙及經濟艙共3艙等，總金額約新台幣130億元，預計2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。

華航自2016年起領先國內業界引進A350新世代機隊，配有32席豪華商務艙、31席豪華經濟艙及243席經濟艙，全機共有306席座位，素有「最科技、最節能、最環保、最寬敞、最安靜」的綠能客機著稱，其機身70％採用全新複合材質等先進材料，有效減輕航機重量及提升安全性。

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華航A350機隊為全球最先進、舒適的客機，推出至今獲得國內外眾多知名大獎，為提供旅客與時俱進的客艙設施，並提供跨機隊一致的飛行體驗，未來設計將納入現行機隊規劃、旅客反饋、業界動態、工藝美學等面向，升級全艙等座椅、機上影視娛樂系統、機上網路及客艙環境等，並延續東方美學與時尚現代感的設計風格，呵護旅客在機上的每一刻。

空巴未來將協助華航進行改艙作業，包含全艙等座椅安裝及認證與客艙設施設計等規劃，派遣專業技術人員來台指導技術工程及優化改艙流程，共同為A350邁向下一個新世代；全新A350客機預計2027年起上線派飛，2028年完成15架客機改艙。

A350客機為華航長程航線主力機隊，目前派飛德國法蘭克福、英國倫敦、荷蘭阿姆斯特丹、義大利羅馬、奧地利維也納、捷克布拉格等歐洲航線及美國西雅圖、洛杉磯等，紐澳航線則包含雪梨、布里斯本、墨爾本及奧克蘭；另也飛航日本東京及大阪、泰國曼谷、新加坡、越南胡志明市、印尼雅加達等區域航線。

關鍵字： 華航A350改艙豪華商務艙經濟艙

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