快訊／台積電跌5元至1070　台股開盤下跌45點

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數全面下跌，台股今（10日）以23228.26點開出，指數下跌44.99點，跌幅0.19％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）下跌5元來到1070元，跌幅0.47％；鴻海（2317）下跌2元至193元；廣達（2382）上漲1元至297元；陽明（2609）下跌0.5元來到82.5元；元大台灣價值高息（00940）下跌0.01元至9.55元。

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美股主要指數在前一交易日全面下跌，道瓊工業指數終場下跌240.59點或0.54％，收在44401.93點；標準普爾500指數下跌37.42點或0.61％，收6052.85點；那斯達克指數下跌123.08點或0.62％，收在19736.69點；費城半導體指數下跌42.46點或0.84％，收5018.84點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 44401.93 ▼240.59 ▼0.54% S&P500 6052.85 ▼37.42 ▼0.61% NASDAQ 19736.69 ▼123.08 ▼0.62% 費城半導體指數 5018.84 ▼42.46 ▼0.84%

資料來源：證交所