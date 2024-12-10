【廣編】電通行銷傳播集團榮膺大中華區年度代理商重磅榮耀

▲電通集團榮獲Campaign AOY「4金3銀2銅」。

圖、文／電通行銷傳播集團提供

電通行銷傳播集團在2024年《Campaign》Agency of the Year (AOY) 大獎評選中斬獲4金、3銀、2銅 的卓越成績，充分彰顯其在策略整合、創意表現、媒體策略與績效行銷上的領導地位。作為大中華區最具權威與影響力的獎項之一，《Campaign》AOY 的評選結果再次肯定了電通集團在大北亞區市場的非凡實力與團隊協作的成功。

電通集團大北亞區暨台灣執行長唐心慧表示：「《Campaign》AOY是亞太行銷傳播界的指標性評選，我們深感榮幸獲得評審的高度肯定。這些榮譽不僅是對我們『One dentsu』策略成果的最佳印證，也反映了大北亞團隊在多元領域中卓越的表現與緊密合作。這將激勵我們繼續共同創造更大價值，為客戶帶來更深遠的影響力。」

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電通創意在大中華區脫穎而出成為本屆年度最佳創意代理商及年度顧問代理商，團隊以深厚且全面的策略洞察，結合創意與數位解決方案，為客戶提供端到端的服務，成功推動多項高影響力專案，贏得評審一致好評。

在RECMA獲評為過去三年在台灣成長最快的全媒體代理商的iProspect，在媒體策略與績效行銷領域表現卓越，透過先進數據技術和跨平台資源整合，團隊為客戶打造高效且具創新力的媒體規劃，實現市場指標與品牌影響力的雙贏，成功奪下台灣媒體年度代理商金獎殊榮。

亞洲電通創意暨電通台灣創意委員會主席兼首席創意長周麗君 (Alice Chou) 領導團隊持續創造具突破性的創意作品，不僅推動文化變革與團隊發展，更為大中華區創意產業樹立新標杆。憑藉其創意影響力，她榮獲 大中華區年度最佳創意領導人金獎，再次印證電通集團的女性領導人在業界的領卓越的影響力。

此次獲得眾多獎項，不僅是對電通集團卓越實力與人才表現的全面肯定，更彰顯了「One dentsu 一個電通」策略的成功。未來，電通將繼續結合策略、創意、數據、技術、媒體與體驗設計，以創新服務為基石，提供全方位整合解決方案，成為客戶永續成長的最佳夥伴。