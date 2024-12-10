金控獲利一表看懂　富邦金賺進一個股本居冠

▲富邦金外觀照。（圖／資料照）
記者巫彩蓮／台北報導
14家金控公司累計前11月稅後獲利全數出爐，受惠資本利得、匯兌利益挹注，以及經常性收益持穩，富邦金（2881）單月獲利突破百億元，為103.6億元，創下11月史上新高，稅後淨利1,406.5億元，亦為歷年前11月獲利次高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為10.03元，居14家金控之冠，國泰金（2882）11月稅後淨利44.7億元，累計稅後淨利1,131億元，EPS達7.44元居次。
14家金控公司11月稅後獲利為345.34億元，累計前11月稅後獲利5714.54億元，年增率80%，旗下擁有大型壽險公司富邦金、國泰金累計前11月稅後獲利呈現倍數成長。
11月新台幣呈現貶值，有利壽險公司匯兌收益，加上股市雖有震盪仍處於高檔，富邦金旗下富邦人壽實現資本利得，單月稅後淨利為82.7億元，較去年同期虧損56.3億，回升139.1億元，壽險獲利表現佳，帶動富邦金11月獲利表現，11月稅後淨利103.6億元，累計今年前11月稅後淨利1,406.5億元，年增率103.37%，為歷年前11月次高紀錄，EPS為10.03元。
國泰金11月稅後淨利44.7億元，累計前11月稅後淨利1,131億元，年增率100.82%，EPS達7.44元，累計稅後淨利、EPS皆創歷史次高紀錄，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高紀錄，國泰人壽累計11月稅後淨利707.9億元，創歷年次高。
中信金（2891）11月份單月稅後盈餘為49.38億元，累計前11月合併稅後盈餘683.27億元，已超越去年全年獲利，EPS為3.45元，居14家金控第三名，獲利超過300億元為元大金的340.66元、凱基金330.44億元，及兆豐金320.61億元，第一金、玉山金、永豐金、華南金等4家，前11月獲利都在200億元以上。
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