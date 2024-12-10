金控獲利一表看懂 富邦金賺進一個股本居冠

14家金控公司累計前11月稅後獲利全數出爐，受惠資本利得、匯兌利益挹注，以及經常性收益持穩，富邦金（2881）單月獲利突破百億元，為103.6億元，創下11月史上新高，稅後淨利1,406.5億元，亦為歷年前11月獲利次高紀錄，每股稅後盈餘(EPS)為10.03元，居14家金控之冠，國泰金（2882）11月稅後淨利44.7億元，累計稅後淨利1,131億元，EPS達7.44元居次。

上市4家航空股迎旺季！11月營收創同期新高 一表看各家業績

受惠於年底客、貨運需求來到高峰，長榮航空（2618）、華航（2610）、星宇航空（2646）與台灣虎航（6757）4家上市航空股公布11月營收報佳音，均締造歷年同期新高紀錄。

11月ETF定期定額 市值型006208、0050受青睞

11月ETF定期定額前20強名單揭曉，市值型富邦台50（006208）與元大台灣50（0050）單月戶數各增1.86萬戶與5565戶，成為定期定額人氣增速最高的兩檔標的。而新進榜、擁有「小台積電」稱號的富邦科技（0052）也因為高含積量、價格較台積電（2330）低，成為投資人心頭好。

台積電奪台股11月定期定額王座 鴻海人氣增速拿亞軍

台股11月定期定額排行榜出爐，台積電（2330）在11月底失守千元，反吸引定期定額投資人追進上車，奪定期定額總戶數、月增戶數冠軍，同為權值股的鴻海（2454）也因單月增1186戶奪下亞軍。

新股掛牌價大出包！力領遭低掛 櫃買中心發聲「不影響價格形成」

力領（6996）今（10）日掛牌上櫃，原本掛牌價為200元，但實際系統掛牌價顯示為182元，公司在盤中發重訊「請投資人注意」外，櫃買中心表示，成交價均高於上櫃掛牌參考價，不影響市場價格之形成。

中租-KY自結前11月賺逾200億年減9% EPS達12.45元

租賃業龍頭中租-KY（5871）今（10）日公告累計至今年11月合併稅後純益為211.4億元，年減9%，每股稅後純益（EPS）達12.45元。

台積電11月營收2760.58億元 年增34%「創歷年同期新高」

晶圓代工龍頭台積電（2330）今日公布11月營收，台積電11月合併營收約為新台幣2760.58億元，較上月減少12.2%，較去年同期增加了34.0%，仍創歷年同期新高。

月配冷、季配熱台股ETF受益人減 4檔季配型人氣逆勢創高

台股ETF受益人數終止新高，根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，上一周元大台灣50反1（00632R）因暫停交易所以受益人數與前周一樣56222人不變，另雖新成立一檔台新AI優息動能ETF（00962）增加5187受益人，不過仍不敵月配型ETF受益人的銳減人數，使得66檔台股ETF受益人最新一周減少51602人，總人數來到10198777人，統計今年來66檔台股ETF受益人總共增加412.8萬人。

LINE Pay 11月營收5.9億年增3成 創歷史新高

LINE Pay（7722） 今（10）公布11月自結營收達5.9億元，較去年同期成長31.58%，創下歷年單月新高，今年前11個月累計營收達56.8億元，亦較去年同期成長30.85%，營收成長主要來自交易手續費收入的提升。

中國查輝達涉壟斷 郭明錤示警「投資人須做好心理準備」

根據中國媒體報導，中國政府認為NVIDIA涉嫌違反「中華人民共和國反壟斷法」及「市場監管總局關於附加限制性條件批准NVIDIA收購邁絡思科技有限公司股權案反壟斷審查決定的公告」，因此展開調查，對此知名分析師郭明錤表示，他認為就算在最壞的情況，由於中國資料中心營收占比也才5%，因此影響很有限，股價影響也可忽視，但可見未來類似調查有可能還會發生，如調查Nvidia是否利用CUDA優勢達到AI晶片壟斷地位，投資人須做好心理準備。