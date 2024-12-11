2025投資當心！外資示警「股市太樂觀」　欽點AI等5大主題長抱

▲AI、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設，以及永續為明年五大投資主題。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下富蘭克林坦伯頓研究院主管暨首席市場策略師史蒂芬‧多佛(Stephen Dover)針對明（2025）年全球股債匯市展望提出最新看法，並建議投資人可聚焦包括人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設，以及永續五大主題，參與其長期結構性成長題材；但他提醒，由於近兩年股市累積漲幅已大，市場情緒有點過度樂觀，投資人應回歸理性，設定合理的預期報酬率，並應做好股市出現波段修正的準備。

史蒂芬‧多佛指出，在經濟增長、企業獲利和評價面支持下，全球股市明年漲勢可期，其中美股表現有望優於其他市場。但值得提醒投資人的是，不同於今年漲勢集中在大型科技股，預期明年漲勢將擴散至其他產業，這現象自今年下半年以來已經且正在發生，預期良性的類股輪動將成為常態。

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此外，史蒂芬‧多佛提醒，由於近兩年股市累積漲幅已大，市場情緒有點過度樂觀，投資人應回歸理性，設定合理的預期報酬率，並應做好股市出現波段修正的準備，若出現震盪提供擇優布局機會，建議首選五大主題，包括人工智慧、數位金融、人口結構高齡化、基礎建設及永續，可列為長期定期定額的標的。

史蒂芬‧多佛表示，全球溫和成長及通膨放緩讓主要央行維持寬鬆，但各類債市展望錯綜，其中: (1)儘管利差偏緊，持續看好企業信用債、房地產抵押債和資產抵押債表現；(2)著眼於美國經濟強韌、通膨風險可能復燃，將限縮聯準會降息幅度，不利於美國長天期公債表現，建議靠攏短天期債直至利率方向明朗；(3)由於川普關稅可能造成全球經濟情勢緊張及股市波動，建議保有高品質主權債，防範關稅可能造成的波動。此外，在投資人偏好美國股債資產及供應鏈在地化的資金需求下，預期美元將維持強勢。

