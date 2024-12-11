ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

聯邦快遞優化物流網絡，新航線提升亞太與印度、歐洲連結度

▲聯邦快遞優化航空物流網絡，提升亞太地區與印度、歐洲的全球連結度。（圖／業者提供）

▲聯邦快遞優化航空物流網絡，提升亞太地區與印度、歐洲的全球連結度。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣布推出全新航線，進一步強化亞太地區、印度與歐洲之間的連結度，為亞太地區與台灣的客戶在亞洲區域以及歐洲重要貿易航線上提高靈活度與營運效率。

這條新航線連接聯邦快遞位於中國廣州的亞太轉運中心，與印度班加羅爾、阿聯酋，並延伸至歐洲的列日與巴黎，每週營運五班，為企業在重大假日旺季期間提供更靈活的服務。新航線將運輸時間縮短一天，確保可次日送達印度南部，對該地區的高科技與汽車產業而言是關鍵優勢。此外，新航線的調整提升了服務的可靠性，助力企業管理印度與歐洲間進出口業務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據聯邦快遞最新調查，亞太地區企業預估今年歲末長假期間的銷售額將同比增長，更突顯出新航線的戰略價值。截至2024財報年，中國仍是印度最大的貿易夥伴，雙邊貿易額達1184億美元，印度從中國進口1017億美元，向中國出口166.7億美元。亞洲到歐洲的貿易通道也是全球最繁忙路線之一，中國在機械、電子及高科技產品出口方面處於領先地位，這些產品也佔據中國出口絕大比例。

聯邦快遞亞太地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「亞太地區企業對跨境貿易的需求日益增加，構建具有韌性的全球網路是開啟成長契機的關鍵。新航線的強化，反映出我們對亞太地區未來的信心，並幫助我們為企業提供更靈活、更高效、更智慧的物流解決方案。隨著即時物流需求的增長，我們將繼續提供更順暢、快速、可靠的服務，幫助企業在假日旺季與未來都能持續蓬勃發展。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮進一步指出：「隨著台灣與亞太地區企業持續拓展全球市場，這條新航線在滿足客戶不斷精進的物流需求邁出重要一步。透過加強與印度和歐洲等關鍵市場的連接，我們使客戶能更有效率地開發國際貿易，縮短運輸時間並獲得競爭所需的靈活性。聯邦快遞將繼續致力提供創新解決方案，支持台灣高科技及其他重要產業在全球市場活躍成長。」

除了航線優化，聯邦快遞積極開發數位解決方案，幫助客戶探索國際市場。聯邦快遞進口清關自助平台（FedEx Import Tool）簡化進口流程，FedEx Ship Manager則幫助中小企業及電子商務商家在線上管理貨物。此外，客戶還可透過行動裝置使用FedEx Ship Manager Lite便捷地進行運輸安排。聯邦快遞亦採用機器學習技術，提供準確的四小時送達預估，進一步提升客戶體驗。聯邦快遞將持續投資技術與基礎建設，支持亞太企業在全球製造與貿易市場中取得競爭優勢。

關鍵字： 聯邦快遞物流網絡新航線亞太與印度歐洲

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊 按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

台積電明除息參考價1041元　尾盤棄息爆賣4178張受矚目

台積電明除息參考價1041元　尾盤棄息爆賣4178張受矚目

晶圓代工龍頭台積電（2330）將在明（11）日除息4元，證交所公告除息參考價1041元，不過今日台積電股價收黑，下跌20元收在1045元，最後一盤更爆出4178張賣單，出現棄息效應，外界也關注，台積電明日是否能順利完成秒填息。

2024-12-11 15:21
台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨　股價今年腰斬

台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨　股價今年腰斬

中國大陸一貫石化廠新產能「瘋狂」開出，加上全球淨零碳排的趨勢，碳稅開徵在即，石化產業面臨內憂外患，今年台塑四寶股價頻頻破底，今（11）台塑（1301）險守40元，其他三家公司股價全盤皆墨，四寶股價今年呈現腰斬。

2024-12-11 14:27
台股明年震盪幅度加大　法人建議「漲捨得賣、跌要敢買」

台股明年震盪幅度加大　法人建議「漲捨得賣、跌要敢買」

台股年終紅包行情啟動了嗎？伴隨年底作帳行情、外資聖誕長假效應，再加上川普將於明（2025）農曆年前上任，資金行情有望帶來一波紅包行情，凱基投顧總經理鄭宗祺表示，通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，明年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」。

2024-12-11 12:18
86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

擁有86萬股民的月月配ETF元大台灣價值高息（00940）今（11）日除息，由於配息首度縮水至0.04元，市場原預期可以開盤秒填息，不料在台股回檔下，00940一開盤就陷入貼息，開盤20分鐘股價仍在平盤之下表現。

2024-12-11 09:28
美超微2月底前要交財報　梁見後自信：不會被下市

美超微2月底前要交財報　梁見後自信：不會被下市

根據外媒路透社報導，美超微執行長梁見後表示，他有信心公司股票不會從納斯達克下市，美超微將在2月之前提交必要的財務報告。美超微上週收到了納斯達克的一封信函，規定其在2月25日之前提交推遲的年度和季度報告，這是該證券交易所規定的例外。

2024-12-11 10:37
大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

勞動部長洪申翰今（11）日召開記者會重啟勞動部北分署吳姓公務員輕生案件，針對勞發署北分署前署長謝宜容調查結果，洪申翰從3大重點調查後說明「內外部委員一致認為，謝宜容當然有霸凌」，並痛陳她的高壓手段讓員工至今想到都會流淚，吳員甚至承受不合理的任務下向朋友說「不能交就自我了斷」等語，洪申翰對謝宜容管理風格直斥「荒唐」。

2024-12-11 10:23
遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」　股價力撐紅盤

遠東銀喊話「股利殖利率落在6%」　股價力撐紅盤

遠東銀（2845）自結今年前11月稅後獲利41.14億元，已經提前達成今年全年獲利目標，全年獲可望續創新高，EPS 0.96元，明年股價規劃將是股票股利、現息比例約6比4，整體股利殖利率預期落在過去平均約6%上下，受到股利利多刺激，今（11）日維持小漲格局。

2024-12-11 09:54
台積電明除息4元！　證交所：指數蒸發32.53點

台積電明除息4元！　證交所：指數蒸發32.53點

明（12）日台積電（2330）將進行第二季除息交易，每股配發4元，發行市值將減少約1,037億元，占發行量加權股價指數約32.53點。

2024-12-11 18:32
國泰台大團隊上修今年GDP至4.1%　明年維持2.8%不變

國泰台大團隊上修今年GDP至4.1%　明年維持2.8%不變

今年以來台灣景氣表現強勁，且主計總處調高過去七年經濟成長率數字，國泰台大產學團隊上修，今（2024）年台灣經濟成長率預測值至4.1% ，原為3.7%，至於明（2025）年維持經濟成長率預估值2.8%不變，研判有80%的機率落在1.6%~3.6% ，原為1.8%~3.7%。

2024-12-11 18:12
航運景氣波動大！　長榮砸近50億購入美東2處不動產

航運景氣波動大！　長榮砸近50億購入美東2處不動產

長榮海運(2603)今(11)日在證交所舉行重大訊息說明記者會，說明子公司長榮亞洲經董事會通過，擬以其兩家合資公司，購入美東地區兩處不動產並進行開發。

2024-12-11 18:11

讀者迴響

熱門新聞

大屠殺！比特幣暴跌「59萬人爆倉」清算逾552億元

大翻轉！勞長洪申翰公布重啟北分署調查　「謝宜容當然有霸凌」

謝宜容霸凌實例！辱罵、要求跑步

86萬股民哭哭！巨嬰00940配息首縮水　今冏貼息

勞動部揭霸凌事證　3540萬專案「僅指示無做法」逼人750萬做好

中租-KY自結前11月賺逾200億年減9%　EPS達12.45元

勞部公務員輕生爆「打假卡」爭議　洪申翰：人事主任一併調離

電信三雄11月獲利出爐

台塑險守40元！ 四寶股價全盤皆墨　股價今年腰斬

新興航運前11個月營收年增6.73%　看好明年

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

炒飯王冠軍「終止學生愛心餐」　老闆嘆：不是家長吃爽的地方

迷路動物夜裡無助徘徊　暖心警衛開門庇護幫找家

正妹粉絲和周杰倫合唱《珊瑚海》　 一開口網驚喜：好好聽！

連兩天被問對台軍演　陸外交部：台灣沒什麼國防部

言承旭曝「聽Ella歌長大」 她氣喊：我兒子要叫你阿伯XD

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366