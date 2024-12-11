聯邦快遞優化物流網絡，新航線提升亞太與印度、歐洲連結度

▲聯邦快遞優化航空物流網絡，提升亞太地區與印度、歐洲的全球連結度。（圖／業者提供）

記者張佩芬／台北報導

聯邦快遞宣布推出全新航線，進一步強化亞太地區、印度與歐洲之間的連結度，為亞太地區與台灣的客戶在亞洲區域以及歐洲重要貿易航線上提高靈活度與營運效率。

這條新航線連接聯邦快遞位於中國廣州的亞太轉運中心，與印度班加羅爾、阿聯酋，並延伸至歐洲的列日與巴黎，每週營運五班，為企業在重大假日旺季期間提供更靈活的服務。新航線將運輸時間縮短一天，確保可次日送達印度南部，對該地區的高科技與汽車產業而言是關鍵優勢。此外，新航線的調整提升了服務的可靠性，助力企業管理印度與歐洲間進出口業務。

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根據聯邦快遞最新調查，亞太地區企業預估今年歲末長假期間的銷售額將同比增長，更突顯出新航線的戰略價值。截至2024財報年，中國仍是印度最大的貿易夥伴，雙邊貿易額達1184億美元，印度從中國進口1017億美元，向中國出口166.7億美元。亞洲到歐洲的貿易通道也是全球最繁忙路線之一，中國在機械、電子及高科技產品出口方面處於領先地位，這些產品也佔據中國出口絕大比例。

聯邦快遞亞太地區總裁裴佳華（Kawal Preet）表示：「亞太地區企業對跨境貿易的需求日益增加，構建具有韌性的全球網路是開啟成長契機的關鍵。新航線的強化，反映出我們對亞太地區未來的信心，並幫助我們為企業提供更靈活、更高效、更智慧的物流解決方案。隨著即時物流需求的增長，我們將繼續提供更順暢、快速、可靠的服務，幫助企業在假日旺季與未來都能持續蓬勃發展。」

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮進一步指出：「隨著台灣與亞太地區企業持續拓展全球市場，這條新航線在滿足客戶不斷精進的物流需求邁出重要一步。透過加強與印度和歐洲等關鍵市場的連接，我們使客戶能更有效率地開發國際貿易，縮短運輸時間並獲得競爭所需的靈活性。聯邦快遞將繼續致力提供創新解決方案，支持台灣高科技及其他重要產業在全球市場活躍成長。」

除了航線優化，聯邦快遞積極開發數位解決方案，幫助客戶探索國際市場。聯邦快遞進口清關自助平台（FedEx Import Tool）簡化進口流程，FedEx Ship Manager則幫助中小企業及電子商務商家在線上管理貨物。此外，客戶還可透過行動裝置使用FedEx Ship Manager Lite便捷地進行運輸安排。聯邦快遞亦採用機器學習技術，提供準確的四小時送達預估，進一步提升客戶體驗。聯邦快遞將持續投資技術與基礎建設，支持亞太企業在全球製造與貿易市場中取得競爭優勢。