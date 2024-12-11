瓦城海外首店落腳美國洛杉磯精華區　預計明年9月試營運

▲瓦城泰統集團董事長徐承義。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

瓦城泰統集團近年看準台菜成為全球美食版圖中的一大亮點，近日推出全新品牌 SHANN SHANN小香。首店進駐台北新光三越信義A9館，期望藉由SHANN SHANN小香的推出，讓更多人感受新潮台灣菜的魅力，針對集團布局，董事長徐承義也表示，海外首家門市將落腳美國洛杉磯，店址會選在比佛利山莊附近商場，預計明年9月試營運，全年希望能展兩間店。

徐承義表示，這次瓦城進軍美國，主要選在洛杉磯的精華地區，且也不以華人聚落為主，希望能將瓦城推廣到美國客群中，未來除了泰式料理外，台菜也會前進海外，小香也成為未來海外展店的重要品牌。

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徐承義指出，瓦城美國店跟台灣店面不同處在於，美國店配合當地文化都會設酒吧，儘管美國成本較高，但客單價也因此設定在約50美元，約台灣客單價的兩倍。

瓦城泰統集團多年來專注研究東方餐飲，如今再將台菜進化推出「SHANN SHANN小香」，嶄新演繹「新潮台灣菜」。首店瞄準台北一級商圈，進駐台北新光三越信義A9館，整體以簡約且具時尚感的現代設計為主調，店門口設有獨特的醬料牆，陳列各式創新台菜料理中使用的特製醬料，匿藏台灣飲食文化的深厚底蘊，另搭配店內寬敞的落地窗，自然光灑滿用餐空間，享用桌邊美味的同時，也能俯瞰信義商圈的都市風景，營造優雅與舒適的餐飲體驗。

瓦城泰統集團董事長徐承義表示，SHANN SHANN小香的品牌靈感源自旗下品牌時時香，自2017年創立以來持續進行調研、試菜，並配合內部大數據統計，針對台灣人口味不斷改良優化，成功定義了「新台灣料理」，如今於全台已發展至近30間門市。SHANN SHANN小香則承襲此成功經驗，透過創意改良經典台菜，並結合紅白酒的餐酒搭配，以更時尚新潮的樣貌登場，期望帶來前所未有的新台菜風味體驗。

▲SHANN SHANN小香菜色。（圖／記者高兆麟攝）



SHANN SHANN小香將經典台菜創新升級，結合台灣多元飲食文化的歷史脈絡，為傳統料理增添現代時尚，重新演繹傳統台菜精神。其中「九孔鮑魚滷肉飯」為人氣招牌料理，將傳統臺灣小吃滷肉飯再升級，選用台灣越光米搭配在地新鮮九孔鮑魚，一口嚐盡滿滿台灣味；「黑松露鮮蝦蒸蛋」嚴選4：6黃金比例的豬絞肉與鮮蝦佐以黑松露醬，運用法式黑松露與滑嫩蒸蛋的結合，打造層次豐富的味覺體驗；「香煎虱目魚」選用臺灣南部產地的新鮮虱目魚，將新鮮虱目魚以小火慢煎至外皮金黃焦香，搭配金黃酥脆鍋巴與特製蔥油醬，每口咬下都是層層堆疊的驚喜美味。

「虎皮鮮蝦捲」以金黃香脆的腐皮包裹100%新鮮蝦泥，再佐以主廚特製的醬料，是滿足味蕾的滿分人氣手工菜；「花生米血骰子牛」則將台灣人喜愛的古早味花生米血糕，結合骰子牛在靈魂醬汁中翻炒入味，灑上花生粉再淋上主廚特製醬料，散發香濃四溢的絕妙滋味。

為提供顧客獨一無二的台菜品味，SHANN SHANN小香更引入「Wine Pairing」餐酒概念，跳脫紅酒配紅肉、白酒配白肉的傳統框架，根據各式料理及個人喜好推薦專屬酒款，打造「吃台菜配紅白酒」的餐酒美學。此外，除了道道令人驚艷的招牌菜色，「小香綿豆花」更為台灣傳統甜點帶來全新詮釋，嚴選100%非基改美國一級黃豆豆漿熬煮，口感細緻綿密如奶酪，搭配Q彈珍珠及麥芽花生碎，再淋上純天然的古早味焦糖漿，重新演繹傳統豆花。