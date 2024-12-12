航空業疫情後大好　謝金河點三原因利潤大增

▲疫情後航空業前景大好，圖為長榮航空。（示意圖／長榮航空提供）

記者高兆麟／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「價值鏈的改變：航空業展翅高飛」為題撰文，看好航空業正出現疫情後最佳狀態，除了中國以外，全世界的航空業將漸入佳境。除了票價上漲外，還有油價下跌的利多，且顧客對漲價反彈不大，因此造就航空業利潤大增。

以下為謝金河臉書全文：

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上週財訊邀訪能率集團兩位大老，第二代的董俊毅先生問我對航空業怎麼看？我說全球航空業正出現疫情後最佳狀態，除了中國以外，全世界的航空業將漸入佳境。

過去航空業靠貨運賺錢，客運成本高，獲利不易，尤其是遇到百年慘烈的疫情，2020年全球航空業虧損1377億美元，全世界的機場停滿飛機，甚至小鳥都在機翼築巢。

但疫後也帶給航空業機會，一方面是疫情解封帶動跨境旅遊，出國旅遊人數大增。另一方面是航空業為了自救，大幅調升票價，一開始，大家以為這是短期現象，沒想到，票價漲上去就沒有掉下來，而且熱門航線票價愈來愈貴，高艙等票價漲幅更驚人。

還有一個更重要的是油價下跌，燃油占航空業成本逾三成，2022年平均購油成本113.8美元，今年平均在88美元左右，現在WTI現貨價格跌到70美元左右，油價下跌對航空業的助力很大。

但還有一個更重要的是，顧客對航空業漲票價反彈不大，也使得航空業利潤大增。像星宇航空開闢很多條以前大家都不飛的航線，如今聽說有的飛一趟賺兩趟，最具代表性的是飛日本旅客大增，這些短航程的航線，讓航空公司默默賺大錢。

過去投資航空股是風險高，回報低的產業，但現在整個觀念都在改變，大家慢慢接受服務是有價的概念，服務成本正在上升，今年全球航空業獲利持續增長，將超過300億美元，IATA估計明年獲利可達366億美元。

這些年，台灣的傳統產業在中國產能過剩殺戮下，台塑集團正遭逢空前壓力，但航空業正昂首前進！值得關注的是台灣服務型的產業正在加值的路上！