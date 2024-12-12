台航一度想賣陽明喊卡　交長陳世凱：公司自己的事

▲交通部長陳世凱表示我國港口會配合國際情勢提供主要新燃料加注服務。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

交通部長陳世凱今(12)日表示，根據政府2025年淨零碳排目標，國內港口都將提供岸電，讓船隻靠港時可以使用岸電減少碳排，並將配合國際趨勢，提供主要船用新燃料加注服務。對於台灣航業公司日前董事會提案想賣部分陽明股票，傳出遭交通部董事代表反對，是否是交通部政策，陳世凱首度以「台航自己內部的事」回應。

市場傳出消息，台航在11月12日的董事會上，曾經提案想賣一些陽明股票，但是遭到交通部董事代表反對，認為需要保持台航在陽明的董事席次，雖然台航想賣的股數估計不會影響在陽明的董事席次，但台航並未力爭。

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陳世凱對於台航想賣些陽明股票顯然並不知情，表示那是台航自己內部的事，一旁的部長辦公室主任謝委呈則表示，台航是自己撤案的。

台航在民國110年出售陽明3249張股票，成本價12元，平均售價166.39元，賺進5.02億元；112年出售1350張，平均售價127.85元，成本價10元，賺進1.59億元，兩年共賺進6,61億元，目前台航還有陽明股票37291張，持有成本低於票面價，今年想售出部分的計畫落空，少了為公司增添獲利的機會。

對於我國是否投注預算研發新燃料，交通部運輸監理司司長林福山則表示，各國資源不一樣，我國2050淨零戰略三有氫能方面的計畫，由經濟部執行。

陳世凱表示，我國港口船隻彎靠量大，必須配合市場需求提供主要新燃料加註服務。台灣港務公司在今年11月15日簽屬投資意向書，要在高雄港洲際二期石化油品儲運中心興建甲醇儲槽，預計花兩年時間興建，但港務公司未公開簽約對象。在LNG部分中油已有儲槽，只要市場有需求，很快就可開啟LNG加注業務。

陳世凱上任滿3個月，今日上午到交通部記者室與媒體茶敘。