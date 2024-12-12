百貨周年慶催買氣　國人10月信用卡刷破4千億元創單月第4高

▲信用卡示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

金管會公布10月信用卡簽帳金額約4,048億元，較前一個月3,677億元，增加約371億元，創下歷年同期新高，也是單月第四高，金管會銀行局副局長侯立洋分析10月信用卡簽帳竄高三大原因，包括：百貨周年慶、年底旅遊旺季出國刷卡，以及及蘋果新款手上市催化換機潮等。

今年累計前10月信用刷卡金額達3兆8799億元，去年同期3兆4736億元，增加了4063億元、年增11.7%，根據金管會預估全年刷卡有機會上探4.3～4.5兆元，可望創下全年新高，刷卡成長主因在於經濟成長、國人習慣無現金支付。

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10月刷卡金額達4,048億元，較前一個月增加371億元，刷卡金額增加前5大銀行為玉山銀增加67.2億元、國泰世華57.3億元、台新銀增加44億元、北富銀42.2億元、中信銀增加35億元。

截至10月底止，共計有32家信用卡發卡機構，總流通卡數約 5,866萬張，前一個月底為5,860萬張，總有效卡數約3,872萬張，前一個月3,863萬張，循環信用餘額約1,133億元，前一個月底約為1,126億元；未到期分期付款餘額約2,024億元，前一個月2,092億元，當月轉銷呆帳金額約6.7億元，前一個月約為6.6億元。

