吳興街市場「超級黃金攤」　1個月賺200多萬

▲雖然宏祖水果行已是一家販售高級水果及禮盒的貿易公司，但老闆李祖恩仍留著當年吳興街市場的騎樓攤位，除了因為那是他的起家攤外，還說每年光靠賣短期年貨就能賺進不少錢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

專作高級水果及禮盒的宏祖水果李祖恩，剛開始練功紮馬步時期，只是一名在雙北各個市場流浪擺攤的菜販，6年前，得以在吳興街市場租下一個騎樓固定攤位，開始作起水果及年貨攤，為了跟隔壁的水果攤同行作出差異，他挑選品質高的水果來賣，從此開始發跡，水果越作越高級，開始需要店面作為門面，但他一反常態並沒有退租原來的攤位，而且至今仍租著，也不賣水果就空在那，這點令人不解。

他解釋道：「在菜市場賺到的錢，只要明天下個、感冒生病休息，便一毛錢都沒有，只有開店面、開公司才能累積客人，只有做網路才能讓更多人認識我，重複購買。一開始留著吳興街市場騎樓固定攤位，是想說宏祖水果上軌道後，就能騰出手來時，到攤位做生意、多賺點錢。」但高級水果及禮盒生意越做越大，他根本沒時間去擺攤，但他還是不肯放手這個起家攤。

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原來，以前在擺菜市場的時候，靠賣年貨讓他賺了不少錢，李祖恩透露：「過年期間，光1月的，就可以賺到200多萬元。一個月賺到的錢可以抵7年租，加上又是起家攤，所以一直沒退租。我今年過年期間，還要去擺攤賣年貨。」



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