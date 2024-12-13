台股上3萬點？　台綜院劉泰英：長線有機會

▲台綜院創辦人劉泰英。（圖／記者林敬旻攝）

記者巫彩蓮／台北報導

面對川普2.0變數，各國如臨大敵戒慎恐懼，台綜院創辦人劉泰英認為，台灣掌握關鍵半導體先進技術，即便可能受川普新政影響，經濟表現不會太差；至於台股明年是否有機會看到3萬點？劉泰英回應，短期不好預測，但長期一定有機會。

劉泰英認為，川普上台後，要對付中國在所難免，勢必會提高關稅，甚至可能取消最惠國待遇條款，一旦如此，中國的經濟就會受到嚴重影響，對台灣而言，當然也會有影響，不過經濟結構改變對台灣非常有利，也就是AI世代來臨，台灣掌握了最重要、最精密的晶片，製造晶片的良率也是最好的。

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劉泰英指出，明年各國經濟可能會因川普上台而被攪亂，台灣經濟確實會受到一點影響，預估明年經濟可能會差一點，但不會太差。根據台綜院最新預估，上修台灣今年全年經濟成長率預估至4.21%，明年則預估全年經濟成長率為3.16%。

劉泰英也樂觀看待明（2025）年台股表現，儘管短期可能受地緣政治、國際局勢影響出現波動，但長線仍看好。有媒體詢問，「明年是否上看3萬點？」劉泰英回應，短期不好預測，長期一定有機會。

至於中國解放軍於台海軍事活動頻頻，牽動地緣政治敏感神經，劉泰英直言「會叫的狗不會咬人」，俄羅斯入侵烏克蘭前，並沒有事先警告，而是直接行動；因此，認為不必太過擔心中國軍演。

對於川普行事做風，劉泰英分析，川普雖是「狂人」，但也不要太緊張，因為他是生意人、以｢做生意」的眼光來治國，台灣政府應該從這個的角度與美國談判，川普曾說對台灣收保護費，台灣已經向美國買了很多武器，這就是一種保護費，因此對於台灣的影響不至於太大。

劉泰英也引述美國大將軍麥克阿瑟曾說過的話：「台灣是永不沉沒的航空母艦」，有台灣在第一島鏈擋住，可以減少多少航空母艦防衛，一旦失去台灣，美國要花更多國防費用來保護太平洋，就經濟的角度來看，保護台灣是防衛美國最便宜的方式，況且台灣還向美國買武器。

