比特幣上看100萬美元？　 專家建議挪移5%資金參與市場

▲比特幣示意圖。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

川普次子現任川普集團執行副總裁 Eric Trump 日前參加比特幣中東北非峰會時強調比特幣的稀缺性，未來將有潛力達到100萬美元的目標價，對此趨勢，投資專家建議，一般投資人，也可考慮挪移5%的資金，增加投資組合的成長性。

近日比特幣價格衝破10萬美元後，引爆獲利了結潮，股價戲劇性的變化，這兩日又重回99,700美元左右，與比特幣相關的國泰數位支付服務（00909）價格走勢也受到重視，上周來到37.5元歷史新高後，股價明顯拉回，今（13）日以下跌0.34元或0.96%、35.06元作收。

[廣告]請繼續往下閱讀...

擅長操作虛擬貨幣的幣圈專家指出，最熱門的虛擬貨幣包括比特幣、以太幣、狗狗幣等，廣受投資人歡迎的交易平台則有幣安、Bybit、OKX、Max、BitoPro等，但多數台灣投資人都還不熟悉，而且幣種挑選不易、交易平台也有門檻，最近大家才發現原來台灣ETF中就有可以參與虛擬貨幣漲跌的00909。

幣圈專家說明，其實單靠直投虛擬貨幣賺錢風險極大，但ETF的特色就是打包一籃子股票或債券，有分散風險的優勢，適合作為搭配比特幣投資的次要資產，細看00909的成分股，就能發現全是滿滿的比特幣影子，00909的第一大成分股微策略，以持有比特幣聞名全球，基金裡持股權重高達10.67%，第二大成分股ROBINHOOD是比特幣、以太幣等加密貨幣的交易所，因為不收手續費，迅速竄升成最受歡迎券商之一，今年股價已經暴漲217%，00909其他成分股還有多個知名交易所或挖礦公司等，呈現多頭向上發展格局。

ETF專家認為，隨著川普上任後，絕大機會會放寬加密貨幣法規，甚至增加美國政府或川普集團持有的加密貨幣數量，追求高報酬的幣圈投資人，除了虛擬貨幣，建議配置3成的00909，有效降低波動，而一般投資人，也可考慮挪移5%的資金，增加投資組合的成長性，00909近一個月的在外流通單位數已翻倍，基金規模從18億元成長到38億元，代表越來越多人注意。

