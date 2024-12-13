中美晶董座還原協商休假原委　本意盼「不影響年終、1月薪資」

▲中美矽晶董事長徐秀蘭。（圖／中美晶提供）

記者高兆麟／綜合報導

太陽能矽晶圓製造廠中美晶（5483）爆強迫員工自明（2025）年1月7日起強制特休1個月，消息傳出後，今日股價一度重挫超過9%，中美晶董事長徐秀蘭下午也親上火線還原整起事件，強調目前都還在協商階段，但本意都是希望照顧員工，讓員工在年終、1月薪資不影響情況下，能夠停工來降低庫存，至於要不要動用特休，這個選擇權也在員工身上，公司都有方案提供讓員工自行選擇來因應。

徐秀蘭說明，昨天的會議是針對宜蘭電池廠的訂單狀況不理想，造成存貨較高，資方和勞方溝通怎麼做，本質上是協商會議，且到目前還沒有定案，至於影響人數，徐秀蘭則表示，超過百人。

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還原協商過程，徐秀蘭說，會有這次的協商休假，背景是中美電池一直都有很好的品質，且效率很好，各種最先進的應用都可以，公司因此就一直生產，但台灣電廠成案速度比預期慢很多，有成案的還有很多的比例是買進口模組，加上很多項目延誤，存貨就高起來。

徐秀蘭說，在這樣的情況下，合理規劃就是要緩一下產能，不過太陽能還是關鍵綠色能源來源，方向還是沒錯，且大部分進口都用第三地，美國加稅後，第三地的廠商很多都會關掉，在這個前提下，台灣的案場應該會選台灣做的，所以中美晶在等這個事情發生，只是到現在還沒等到。

徐秀蘭指出，他的考量是如果存貨要控制，就規劃把再製品整理完，就不要開新貨，讓大家提早過年，工廠就從1/6停工，這樣是最好，但是對同仁安排上，沒開工就是沒工作，因此他希望以照顧員工為優先。

徐秀蘭強調，他提出兩個原則，第一是不要存貨無限制成長，第二同仁年終要準時拿到，年前也希望薪水不要打折，但如果這個月要拿到全額，就只能讓大家如果有特休就拿特休出來，但萬一不夠，就讓同仁預借後面特休，如果預支特休後，明年還是有休假需求，那就會讓他請事假，但不扣全勤。

另外，徐秀蘭也說，如果有同仁不想要用特休，就只能用無薪休假，不過這是第一次協商，因此希望如果可以就特休先用，這樣一月薪資可以照顧到，年終也沒有影響到，他期待讓大家一月拿到應有薪資，過完年回來可以看到訂單回籠，就可以恢復工作，但這是預期，整體原意就是照顧員工，但不想用特休就只能依法處理。

徐秀蘭也強調，電池影響的是太陽能電池，占總營收2%，至於人數還沒有完全確定，但大於100人，還無法確定是因為有部門沒有影響，不過休假並不會影響中美一月營收，因為存貨都還能支撐到2月。

徐秀蘭也說，中美做太陽能電池就宜蘭廠區，但他不只做太陽能電池，還有很多事業部都在裡面，所以假設農曆年後回來，成案還是緩慢，進口還是偏高，本土製造還是沒受到肯定，仍不會影響竹南廠，因為竹南廠生產的東西和宜蘭完全不相關，且竹南廠目前稼動率還是很好。

徐秀蘭指出，公司看到美國關稅加第三地，他相信以台灣製造業，很有機會被美國市場接受，因為美國一年就30幾個GW，台灣只裝1個多GW，但台灣產品成本很有競爭力，品質也好，轉換率也高，還能夠外銷，他還是期待產品能夠走出去，不只靠台灣的需求求生存，中美很努力做這件事，只是目前單子還沒進來，但持續有在努力談，中美一直都布局海外，希望宜蘭產外銷，很多都在談，這些都是公司希望的好消息。