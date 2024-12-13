美東罷工升溫！美西線15日要漲2000美元　SCFI上漲5.67%

▲美東罷工可能提高，美西線每大櫃運價本月15日要漲2000美元。（圖／紐澤西港務局提供）

記者張佩芬／台北報導

由於美東罷工可能提高，加上農曆年逼近，船公司持續減班約8%，貨櫃船公司已通知本月15日美西線每大箱(40呎櫃)運價要調升2000美元，與現行運價2300-2500美元相較，調幅近八成，美東線規畫漲1000美元，歐洲線運價已偏高，將維持原價4700-5300美元。上海交易所今(13)日下午3點公布的貨櫃運價指數(SCFI)報2384.40點，上漲127.94點，漲幅5.67%。

超大型攬貨公司與大型攬貨公司估計，透過現貨價與長約價配比，美西線約實漲1500美元。過去漲價經常只是一周行情，這次因為有春節與罷工效應，或許有二到三周行情，但會逐周下調，但也有業者認為元月1日可能會在漲一波，實際發展有待觀察。

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根據德魯里統計，主要的東西方貿易航線，包括跨太平洋、跨大西洋和亞洲-北歐和地中海航線，在第50周(12月9日至12月15日)和第2周(1月6日至1月12日)期間，有59個航班被取消，總共有721個預定航班，取消率為8%。

這些取消的大部分將發生在跨太平洋東行(51%)，其次是跨大西洋西行(27%)和亞洲-北歐和地中海(22%)。在這五周內，海洋聯盟將取消15趟航班，其次是THE聯盟和2M聯盟，分別取消 13趟和8趟航班。與此同時，非聯盟服務已宣佈在此期間停航24次。

SCFI今日上海到歐洲線每箱(20呎櫃)運價2963美元，下跌67美元，跌幅2.21%，地中海線每箱3746美元，下跌15美元，跌幅0.40%，美西每大箱4023美元，上漲714美元，漲幅21.58%，美東每大箱5494美元，上漲570美元，漲幅11.58%。

波斯灣線每箱運價1507美元，周漲33美元，漲漲幅2.42%；南美線(桑托斯)每箱運價5608美元，周漲103美元，漲幅1.80%；東南亞線(新加坡)每箱運價725美元，周漲43美元，漲幅0.59%。

昨晚公布的德魯里貨櫃運價綜合指數(WCI)持平，估計下周運價將維持穩定。