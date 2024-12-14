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博通飆漲24%救全村？台積電ADR勁揚　半導體股3家入列市值前十

▲▼Broadcom 博通。（圖／路透社）

▲Broadcom 博通。（圖／路透社）

陳瑩欣／台北報導

半導體股價短線震盪，美股13日表現各異，台積電（2330）ADR收盤大漲快5%，最引人關注博通 （Broadcom）因受惠AI（人工智能）給出亮麗財測，股價大漲24%創新高，且市值也首衝破1兆美元，擠進市值前十大，加上台積電（2330）ADR與輝達（NVIDIA），美股市值前十大有3家半導體公司。

美股半導體股13日最令人震奮是博通股價表現，因前一個交易日盤後公布財報，第4季度業績超出預期，且到2027年所生產AI晶片市場規模將高達900億美元的指引更讓華爾街感到驚喜，帶動股價衝高，終場以上漲44.14美元或24.43%、224.800美元作收，創下歷史新高，市值首次突破1兆美元大關，市值排行榜跳升2名，擠進前十大。

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博通競爭對手邁威爾 (Marvell ）股價也以大漲10.79%作收。

台積電與博通長期密切合作關係，也帶動台積電ADR反彈，在13日以上漲9.53美元或4.98%、200.99元作收，股價重回200美元，暫走出本周陷於泥沼股價，料有利台積電現股周一在台股的表現。

根據至13日收盤後統計，美股市值前十半導體股有3家，排名最前是第二的輝達3.16兆美元，第九位的博通1.06兆美元以及排第十的台積電ADR的1.04兆美元。

關鍵字： 台積電博通半導體AI股價

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