全家超商點數可換加密幣！專家曝比特幣「這樣買」點名2檔ETF

▲BitoPro幣託交易所於去年10月與全家便利商店推出「點數換幣」，近三個月用戶最愛用點數兌換為比特幣、泰達幣與狗狗幣。（圖／幣託提供）

圖文／CTWANT

比特幣今年從2萬美元翻漲破10萬美元，再度吸引全球投資人目光。「這一年來用超商的點數，可兌買加密貨幣，成交量年增三成。」全台加密貨幣交易市占量第一的幣託創辦人暨執行長鄭光泰向CTWANT記者表示。此外，台股「這兩檔」ETF也因持有比特幣大戶「微策略」（MSTR），今年股價跟漲一成到五成，成了散戶布局幣圈資產的選項。

BitoPro幣託交易所於去年10月與全家便利商店推出「點數換幣」，民眾在便利商店消費獲得的Fa點，可兌換比特幣、以太幣、泰達幣、狗狗幣等多種加密貨幣，近期市場行情上揚，每月點數額度皆被秒殺，吸引不少小資族與散戶零成本進場。

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「加密貨幣價格波動高於傳統金融商品，使用點數換幣不用額外成本也能輕鬆入場，原本點數只值一瓶飲料的價值，未來可能增值成兩瓶以上的價值。」鄭光泰說。今年9月到11月近三個月，用戶最愛用點數兌換為比特幣、泰達幣與狗狗幣。

據幣託內部觀察，2024年開始越來越多傳統金融投資人開始關注加密貨幣相關產品，特別是50歲以上客群擁有高資產，交易量較去年同期暴增3倍，他們也特別偏好「穩定收益產品／標的」，包含定期定額、債權、購買現貨。針對剛進場的新手投資人，幣託發現多數人會先採取平均成本投資法，用定期定額的方式投資比特幣、以太幣等幣種。

同時，台股ETF中首檔有投資加密貨幣相關產業的國泰全球數位支付服務ETF（00909），成分股中即有國際上持有最多比特幣的公司「微策略」占比達10.27％，股價也水漲船高，12月16日收盤價35.52元，從2022年7月掛牌上市15元迄今上漲了20多元，今年以來則是上漲了13元，漲幅達57％。

另一檔則是2019年1月上市的元大全球AI（00762），持股最高也是微策略，占比達8.4％，其他則略為偏向科技，包含META、輝達、微軟、Marvell、甲骨文等，12月16日收盤價為73元，一個月來漲了18多元，漲幅達12％。

▲微策略持續增持比特幣，讓台股二檔ETF股價跟著起漲。（圖／翻攝自reddit）

國泰投信基金經理人楊庭杰表示，00909 國泰數位支付服務 ETF 採用「完全複製法」來追蹤「全球數位支付服務指數」，以追蹤標的指數的績效表現為操作目標。也就是說，「Solactive 全球數位支付服務指數」有什麼成分股、權重多少，00909希望可以依樣畫葫蘆地複製過來。

00909目前成分股中，還有持股7.49％的Coinbase是美國最大加密貨幣交易所，礦機晶片最大供應商NVIDIA輝達有6.1％、超微AMD有5.06％、數位支付產業龍頭Visa、萬事達卡等。

由於虛擬貨幣也是常見詐騙使用的標的之一，因此讓人常覺得很容易淪為犯罪工具，根據內政部警政署打詐儀錶板的財產損失金額仍高達4億新台幣以上，最常見的就是假投資詐騙和感情詐騙。

幣託綜合常見詐騙說法，提醒不要相信加密貨幣就是高報酬的說法，起初詐騙集團會給予一些利息或獎金，讓受害人嘗到賺錢的滋味，一旦上鉤，後續會以「保證金」、「繳稅」、「IP變動」等各種理由，要求受害人支付更多。

幣託創辦人暨執行長鄭光泰也身兼虛擬通貨公會理事長，針對目前虛擬通貨產業的合規現況，他強調，自2024年11月30日起，虛擬資產業者需遵守新的洗錢防制法規定，改採登記制度，促使台灣加密貨幣市場的進一步規範化，提供民眾更能在更安心、透明的環境，可參考虛擬通貨公會公布的完成洗錢防制法令遵循聲明之業者名單。

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