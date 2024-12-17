快訊／台積電漲5元至1090　台股開盤上漲92點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
美股4大指數漲多跌少，台股今（17日）以23131.57點開出，指數上漲91.67點，漲幅0.4％。
今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1090元，漲幅0.46％；鴻海（2317）下跌1元至181元；廣達（2382）下跌2元至273元；陽明（2609）上漲0.1元來到79元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.31元。
美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌110.58點或0.25％，收在43717.48點；標準普爾500指數上漲22.99點或0.38％，收6074.08點；那斯達克指數上漲247.17點或1.24％，收在20173.89點；費城半導體指數上漲106.28點或2.06％，收5256.06點。
美股主要指數收盤表現
|項目
|指數
|漲跌
|幅度
|道瓊指數
|43717.48
|▼110.58
|▼0.25%
|S&P500
|6074.08
|▲22.99
|▲0.38%
|NASDAQ
|20173.89
|▲247.17
|▲1.24%
|費城半導體指數
|5256.06
|▲106.28
|▲2.06%
資料來源：證交所
讀者迴響