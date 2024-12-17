快訊／台積電漲5元至1090　台股開盤上漲92點

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳瑩欣／台北報導

美股4大指數漲多跌少，台股今（17日）以23131.57點開出，指數上漲91.67點，漲幅0.4％。

今日盤面焦點個股開盤後表現，台積電（2330）上漲5元來到1090元，漲幅0.46％；鴻海（2317）下跌1元至181元；廣達（2382）下跌2元至273元；陽明（2609）上漲0.1元來到79元；元大台灣價值高息（00940）維持平盤至9.31元。

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美股主要指數在前一交易日漲多跌少，道瓊工業指數終場下跌110.58點或0.25％，收在43717.48點；標準普爾500指數上漲22.99點或0.38％，收6074.08點；那斯達克指數上漲247.17點或1.24％，收在20173.89點；費城半導體指數上漲106.28點或2.06％，收5256.06點。

美股主要指數收盤表現

項目 指數 漲跌 幅度 道瓊指數 43717.48 ▼110.58 ▼0.25% S&P500 6074.08 ▲22.99 ▲0.38% NASDAQ 20173.89 ▲247.17 ▲1.24% 費城半導體指數 5256.06 ▲106.28 ▲2.06%

資料來源：證交所