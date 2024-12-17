綠領人才起薪中位數達4萬元　近6年薪資增幅達14.3％

▲綠領起薪中位數。（圖／104人力銀行提供）



記者廖婕妤／台北報導

104人力銀行今日與環境部合作完成《綠領人才就業趨勢報告》，並簽署「綠領人才策略合作備忘錄」今年有7成綠領職缺已揭露月薪起薪中位數來到4萬，比整體職缺3.7萬，高出8%；6年來，綠領職缺月薪起薪中位數已成長14.3%，增幅高於整體職缺的8.8%。年薪220~300萬元的綠領薪貴職涯鍍金關鍵字，包括環境專業證照、跨領域、半導體、光電、主管、外派、外商公司等。

趨勢報告指出，最近6年，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3%，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8%。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬、高出70%；其次是ISO14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬、高出50%；廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬，比企業揭露月薪起薪中位數3.8萬、高出32%。

環境部《綠領人才就業趨勢報告》，透過104人力銀行「去個人識別化」研究，找出6種綠領人才的職涯路徑，包括外派並參與建廠稀缺經歷環安廠務、環境專業證照加值原職務、文科生投入ESG領域墊高薪資、軟體開發x碳盤查顧問雙專業π型人才、跨足顧問與產業間的多元主管。