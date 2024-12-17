兆豐金ESG表現獲肯定　三度納入DJSI雙指數成分股

▲兆豐金控。（圖／資料照片）

記者林潔禎／台北報導

兆豐金控ESG表現獲得認可，在全球數千家企業中脫穎而出，三度獲選納入全球永續評比權威－2024道瓊永續指數(DJSI)「新興市場指數(Emerging Markets Indices)」及「世界指數(World Indices)」成分股。

道瓊永續指數(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)為美國標準普爾道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices)與瑞士永續集團(RobecoSAM)於1999年共同推出的首個企業永續投資評比指標，每年從全球數千家企業中，以企業永續評鑑法(Corporate Sustainability Assessment, CSA)篩選環境(Environmental)、社會(Social)、治理與經濟(Governance & Economic)三大面向表現最佳的前10%企業編製成分股，除為國際間最具公信力之ESG評估工具，亦為全球投資人投資評價之重要參考指標。

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在所有題組項目中，兆豐金控在透明報導、人權議題項目皆獲得滿分，躋身國際永續企業領導地位。

近年來隨著ESG議題的蓬勃發展，兆豐金控於112年9月成立永續策略部，並於今(113)年7月新增獨立董事參與委員會運作，董董事長瑞斌表示，兆豐金融集團耕耘ESG多年，除持續透過導入各項ISO管理系統及永續相關標準、遵循國際規範及倡議、學習標竿企業案例外，今(113)年6月正式通過SBTi目標審查，最新發布之「氣候暨自然環境報告書」，首度結合氣候相關財務揭露(TCFD)、自然相關財務揭露(TNFD)及國際財務報導準則第S2號氣候相關揭露(IFRS S2)框架，並獲得台灣檢驗科技(SGS)最高等級「TCFD績效評核-標竿者」認證。

兆豐金融集團今年除再度獲選納入DJSI成分股最高榮譽，還榮獲國內多項永續評比肯定，包括天下雜誌「天下永續公民獎」、TCSA台灣企業永續獎「永續單項績效獎－氣候領袖獎」、「永續報告類－白金獎」及「綜合績效獎－台灣永續100大典範企業」、環境部「國家企業環保獎－銅級獎」等，ESG表現備受肯定。

面對未來的挑戰，兆豐金融集團將持續以「發揮正向影響、引領永續發展」之使命，在各項營運活動中，秉持著「尊重包容、專業信賴、誠信當責」之價值，信守對自然環境、社會、投資人、客戶及公司經營之承諾，形塑企業永續文化，接軌國際永續趨勢，逐步以成為「亞太金融業永續典範」之願景邁進。