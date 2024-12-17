貨櫃船美國線昨日漲價成功、元月再推一波　計畫漲約1500美元

▲美國線運價元月1日將再漲一波。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

貨櫃船運市場美國線因為關稅問題加上農曆春節逼近，昨(16)日漲價成功，船公司計畫元月1日再漲一波，美西、美東每大箱(40呎櫃)約漲1500-1700美元，如果實漲成功，等於美西線運價自上周的2400美元漲到破6000美元，近半個月的漲幅高達150%，實際能漲多少則有待觀察。

大型攬貨公司指出，本周美西運價自每大箱 2400美元漲到4400-4600美元，美東線自4700美元漲到5900-6000，目前船公司已報備元月1日起美西線要漲到6000-6150美元，美東線要漲到7000-7150美元。

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攬貨業指出，目前美國西南岸航線已經有爆倉現象，西北岸運價還有商量空間，因此估計下一波漲價，美國西南岸航線實漲幅度最高，由於目前運往美東的貨載已經趕不上明年元月15日美國東岸碼頭工人預定的罷工日，部分貨載會改由美西進，因此美西線特別看好。

歐洲線本周運價持平，每大箱約在5000-5400美元之間，有船公司提供4600-4800美元優惠價，主要是因市場出現3000箱(20呎櫃)的小型加班船，消化堆積在新加坡的貨物(東南亞出口貨)；不過也有攬貨公司指出，本周歐洲線有船公司運價小漲300美元。

由於本月20日歐洲就開始休聖誕與新年假期，估計元月1日運價上漲不包括歐洲線，但因農曆年逼近，兩岸工廠趕出貨，運價應該也跌不下來。

大型攬貨公司分析，由於農曆年節提早及川普的關稅政策，確實造成貨量有所增加，再加上 川普12/12會見ILA工會主席，強烈表示支持工會並反對自動化與半自動化，罷工風險逐漸升高，將有機會推升農曆年前後運價。

不過也有攬貨公司認為，船公司需要囤積一些農曆假期期間船班的貨載，越靠近農曆年，運價越有可能往下修。