快訊／台股收盤大漲150.66點　台積電漲10元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者林潔禎／台北報導
台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲150.66點，以23168.67點作收，漲幅0.65％，成交量3989.94億元。
美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌3.58點開出，指數開低走高，盤中最高達23211.17點，最低22934.59點，終場收在23168.67點。
盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1085元，漲幅0.93％；鴻海（2317）上漲1.5元至184.5元；廣達（2382）上漲1元至276元；陽明（2609）上漲0.2元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.39元。
今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲19元，漲幅9.97％；興能高（6558）上漲3.45元，漲幅9.93％；冠西電（2466）上漲3.75元，漲幅9.89％；今國光（6209）上漲2.5元，漲幅9.88％；新日興（3376）上漲18元，漲幅9.86％。
跌幅前5名個股則為貿聯-KY（3665）下跌67元，跌幅9.91％；利勤（4426）下跌1.1元，跌幅8.7％；名軒（1442）下跌4.6元，跌幅6.01％；申豐（6582）下跌3.4元，跌幅5.58％；榮惠-KY創（6924）下跌4.5元，跌幅4.81％。
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|宇隆（2233）
|209.5
|▲19.0
|▲9.97％
|興能高（6558）
|38.2
|▲3.45
|▲9.93％
|冠西電（2466）
|41.65
|▲3.75
|▲9.89％
|今國光（6209）
|27.8
|▲2.5
|▲9.88％
|新日興（3376）
|200.5
|▲18.0
|▲9.86％
|個股
|股價
|漲跌
|幅度
|貿聯-KY（3665）
|609.0
|▼67.0
|▼9.91％
|利勤（4426）
|11.55
|▼1.1
|▼8.7％
|名軒（1442）
|72.0
|▼4.6
|▼6.01％
|申豐（6582）
|57.5
|▼3.4
|▼5.58％
|榮惠-KY創（6924）
|89.0
|▼4.5
|▼4.81％
資料來源：證交所
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