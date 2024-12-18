快訊／台股收盤大漲150.66點　台積電漲10元至1085

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者林潔禎／台北報導

台股今（18日）開低走高，加權指數終場大漲150.66點，以23168.67點作收，漲幅0.65％，成交量3989.94億元。

美股前一交易日全面下跌，台股上午以下跌3.58點開出，指數開低走高，盤中最高達23211.17點，最低22934.59點，終場收在23168.67點。

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盤面焦點個股收盤後表現，台積電（2330）上漲10元來到1085元，漲幅0.93％；鴻海（2317）上漲1.5元至184.5元；廣達（2382）上漲1元至276元；陽明（2609）上漲0.2元來到78.9元；元大台灣價值高息（00940）上漲0.05元至9.39元。

今天漲幅前5名個股為宇隆（2233）上漲19元，漲幅9.97％；興能高（6558）上漲3.45元，漲幅9.93％；冠西電（2466）上漲3.75元，漲幅9.89％；今國光（6209）上漲2.5元，漲幅9.88％；新日興（3376）上漲18元，漲幅9.86％。

跌幅前5名個股則為貿聯-KY（3665）下跌67元，跌幅9.91％；利勤（4426）下跌1.1元，跌幅8.7％；名軒（1442）下跌4.6元，跌幅6.01％；申豐（6582）下跌3.4元，跌幅5.58％；榮惠-KY創（6924）下跌4.5元，跌幅4.81％。

台股漲幅最高前5名 個股 股價 漲跌 幅度 宇隆（2233） 209.5 ▲19.0 ▲9.97％ 興能高（6558） 38.2 ▲3.45 ▲9.93％ 冠西電（2466） 41.65 ▲3.75 ▲9.89％ 今國光（6209） 27.8 ▲2.5 ▲9.88％ 新日興（3376） 200.5 ▲18.0 ▲9.86％

台股跌幅最大前5名 個股 股價 漲跌 幅度 貿聯-KY（3665） 609.0 ▼67.0 ▼9.91％ 利勤（4426） 11.55 ▼1.1 ▼8.7％ 名軒（1442） 72.0 ▼4.6 ▼6.01％ 申豐（6582） 57.5 ▼3.4 ▼5.58％ 榮惠-KY創（6924） 89.0 ▼4.5 ▼4.81％

資料來源：證交所