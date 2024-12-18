能源界Uber泓德能源宣布與Uber合作　共推低碳運輸發展

AIT訪聯電傳要求赴美設廠 公司：無此規劃

美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）日前傳出前往聯電總部拜訪，要求聯電赴美投資設廠，對此聯電表示，只是例行拜訪，無赴美設廠規劃，也不回應會議內容。

6檔季配台股高息ETF迎換股 席捲市場9千億資金

12月對台股ETF來說是重要成分股換股月份，其中逆降息風、配息維穩的季配型高息ETF更是備受注目，統計12月有總受益人超過307.6萬人、總規模8926億，包括群益台灣精選高息（00919）、群益半導體收益（00927）、元大台灣高息低波（00713）、凱基優選高股息30（00915）、大華優利高填息30（00918）、元大高股息（0056）等6檔季配台股ETF調整成分股增刪。

BBU概念股業績撐腰股價回神！ 3檔飆漲停

BBU（電池備援電力模組）業績撐腰，股價捲土重來，再受青睞！包括加百裕（3323）、興能高（6558）與新盛力（4931）3檔強攻漲停鎖死。

萬海樂觀看Q4、明年H1 川普關稅政策及美東罷工仍待觀察

萬海（2615）今年Q3每股賺6.57元、前3季賺逾一股本，總經理謝福隆看好，Q4獲利也不會太差，明年上半年也會不錯，明年除了關注川普關稅政策、美東罷工、中東及紅海危機等戰爭因素外，船舶大型化造成碼頭塞港，也是推升運價上漲的變數。

黃仁勳烤箱端新貨！輝達生成式AI超級電腦 價格砍半賣249美元

輝達（NVIDIA）在聖誕節推出大禮，推出體積小巧的新款生成式人工智慧（AI）超級電腦，透過軟體升級的方式，以更低價格提供更高效能，在NVIDIA釋出的最新影片中，NVIDIA執行長黃仁勳從烤箱中拿出一台小巧的電腦晶片，也就是新推出的NVIDIA Jetson Orin Nano Super，不僅大小僅手掌一般大，價格更砍半至249美元。

日產、本田火速合併 外媒爆「鴻海想搶親」成關鍵

日系汽車大廠日產（Nissan）與本田（Honda）合併案又有新發展！外電報導，蘋果手機組裝大廠鴻海（2317）旗下富士康有意參與這宗股權轉換交易，甚至因鴻海集團想要介入才加速日產與本田合併案，為撼動國際車壇的大型合併案再添話題。

新鉅科中科廠出售 矽品30.2億元拿下

新鉅科 (3630)今日公告，召開董事會決議處分座落於台中市后里區后科路一段269號之廠房，並由矽品以新台幣30.2億元（未稅）得標取得。

微軟CEO喊市場不缺晶片 引發輝達股價陷修正

微軟執行長Satya Nadella近日對於晶片供給的談話引發市場疑慮，使得輝達(NVIDIA)股價落入修正領域。

大摩點名AI ASIC 8大贏家！ 世芯-KY、台積電等4台廠入列

隨著生成式AI應用的快速發展，AI ASIC能否成為NVIDIA GPU的可行替代方案已成為全球熱門話題。外資摩根士丹利日前發布名為《AI ASIC 2.0：潛在贏家》的研究報告，指出ASIC憑藉其針對性優化和成本優勢，預計將逐步從NVIDIA GPU手中奪取更多市佔，更點名4家台廠，包括世芯-KY（3661）、台積電（2330）、日月光投控（3711）與京元電子（2449）。

王品砸上億元徵才！ 明年起薪調幅最高7％

搶攻農曆年後轉職潮，王品（2727）集團今宣布，2025年元旦起調升品牌正職起薪及計時人員時薪，計時同仁時薪加全勤津貼210元起、正職起薪含全勤調升為35,800元起，喊出無經驗可，品牌調幅最高7%，搭配獎金、1年最多調薪3次制度，有望挑戰年薪百萬，年度調薪人事成本初估增加億元，全年預計釋出1,200名職缺。