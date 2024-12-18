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嘉里大榮AI機器人做客服　近年投資百億做永續經營

▲嘉里大榮董事長沈宗桂(中)主持法說會。（圖／記者張佩芬攝）

▲嘉里大榮董事長沈宗桂(中)主持法說會。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

嘉里大榮物流(2608)董事長沈宗桂今(18)日在法說會上指出，公司利用AI機器人做搬運，用AI做客服與收集數據，掌握客戶需求，另公司近年投資百億做各項投資，致力於新世代人才的培育與組織活化，積極擁抱AI技術與智慧化倉儲等創新應用，透過大數據達道「路順」目標，降低油耗也避開塞車，提升駕駛收入，實現降本增效的經營承諾。

目前路順的投資以原有IT部門強化資料庫，利用AI做分析，因為數十萬客戶數據還未搜齊，如果蒐齊估可降低20%成本，目前約降低6-7%。另子公司科學城配合台積電供應鏈在台南設埸站，接下來也將評估在高雄設場站，或利用嘉里大榮資源設站。

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公司在簡報中指出，2024年前三季業績報告，公司營運表現穩定成長，營業收入達新台幣93.25億元，較去年同期的89.09億元增長4.67%。其中，貨運運輸收入成長近6%。此成長主要得益於公司營運策略的調整，成功因應電商宅經濟崛起，帶動電商貨量持續穩定增長。

面對高通膨環境，公司持續優化營運流程，營業毛利率穩定維持在18%以上，較去年同期略有提升。排除業外收支等非經常性因素，核心業務營業利益實現6.62%的增長，累計前三季每股盈餘（EPS）達新台幣1.7元。

展望第四季，傳統物流旺季以及雙11、雙12電商節日的熱潮將進一步帶動業績表現。憑藉嘉里集團提供的一站式物流服務，從海空運輸、進口報關、拖櫃、倉儲管理、理貨加工到「最後一哩路」的配送，全方位支持客戶需求。目前集團每日平均配送貨物量已達60萬件。

倉儲設施方面，公司現有27,000餘坪的常溫與低溫倉儲設施，擁有超過13萬個儲位，使用率較去年同期成長15%，進一步強化供應鏈服務能力，支撐業務長期穩健發展。

在推動企業永續發展的進程中，面對全球邁向淨零排放的趨勢，本公司積極推行電子化簽收及辦公室無紙化政策。同時，我們導入電動三輪車、油電混合貨車與電動搬運設備，並在新建及既有營運據點的屋頂設置太陽能板以生產綠電。

此外，安裝電力儲能設備、採用節能LED燈具，全面降低碳排放。電動運具的導入被視為推動低碳運輸的核心策略。

在政府支持下，本公司參與經濟部產業發展署計畫，率先於第四季導入3.49噸國產電動貨車，並運用低碳物流平台計算碳排放量，結合AI技術優化配送路徑，推動「最後一哩」綠色運輸服務，藉此支持永續發展目標，逐步建構低碳物流車隊。

社會責任方面，於今年4月3日花蓮大地震期間，嘉里大榮集團捐款新台幣4000萬元，展現企業的社會關懷與責任。同時，我們善用物流專業，定期支援縣市政府食物銀行專案及社福機構，無償配送愛心物資，促進社區關懷。此外，我們積極贊助體育賽事及舉辦綠色公益路跑，關注員工身心健康。

在公司治理上，本公司始終秉持透明、誠信、創新與卓越的經營理念，持續追求高效能與可持續的發展，展現良好的企業治理實踐。

展望未來，本集團將聚焦六大核心業務，包括路線運輸、倉儲管理、醫藥物流、高科技物流、快遞配送以及冷鏈服務。在零擔運輸起家的基礎上，我們持續升級專業服務。倉儲業務方面，提供多溫層倉儲及低溫配送服務，並通過食品安全管理系統FSSC 22000認證，嚴格執行低溫食品的溫度履歷管控。

醫藥物流領域，子公司嘉里醫藥物流正積極轉型，構建商流服務平台，推動第四方物流（4PL）服務的發展。隨著電商及AI產業的快速崛起，貨櫃運輸與海空運需求同步增長，本公司將持續擴展相關業務版圖。

快遞業務方面，我們已重整嘉里快遞於七都的配送結構，並大規模引入電動三輪車，專注服務電商業務，抓住電商產業增長的契機。高科技物流領域，我們深耕科學園區電子產業供應鏈，提供保稅倉儲及配送服務，滿足客戶精密物流需求。

嘉里大榮集團是台灣市場唯一一家提供一站式全方位供應鏈整合服務的企業，我們透過不斷優化作業流程、系統整合及創新科技的應用，致力於為客戶提供量身訂製的物流解決方案，持續引領行業發展，創造卓越價值。

嘉里大榮(2608)今年前三季營收93.25億元，營業利益11.91億元，歸屬母公司淨利7.93億元，EPS1.70元，公司高階指出，今年本業獲利有高於去年的11.17億元，從營業淨利來看成長6%+，主要是去年第2季出售台南歸仁閒置土地，獲利約5.6億元，還有進行車輛汰舊換新取得政府補助金，因此去年前三季EPS有加高到2.97元。

關鍵字： 嘉里大榮AI機器人產值客服百億永續經營

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